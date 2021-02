La pregunta de Mamen Mendizábal que Bertín Osborne no quiso responder: "Se puso muy agresivo"

Mamen Mendizábal ha sorprendido a todos este fin de semana con unas declaraciones en las que la periodista de La Sexta se moja sobre el desagradable momento que vivió con uno de los principales rostros de la competencia: Bertín Osborne, presentador de Mi casa es la tuya en Telecinco.

Mendizábal fue preguntada por la peor entrevista que ha hecho a lo largo de su extensa trayectoria profesional y la madrileña se acordó que la que hizo hace unos años al cantante jerezano, que ha vuelto a la primera línea mediática a raíz de su inesperado divorcio con Fabiola Martínez.

"No puede presumir de patriota": el dardo de Mendizábal a Bertín Osborne

"Era el momento de los papeles de Panamá y a mí cualquiera que se lleve sus impuestos fuera de España me parece que no puede presumir de patriota. Él aparecía en los papeles de Panamá y había tenido una presunta operativa a través de estas sociedades y ni siquiera me dejó preguntarle", empezó rememorando la presentadora en palabras a Papel.

"Se puso en un plan muy agresivo y eso desmonta cualquier entrevista porque entra lo emocional. Para patriotas, Bertín", acaba atizando Mamen Mendizábal al artista, recalcando el incómodo momento que le tocó vivir con Osborne.