Risto Mejide da la cara por Ayuso tras su último "volantazo": "Nos metemos mucho con ella, pero hoy se merece un aplauso"

Risto Mejide ha arrancado este lunes Todo es mentira explicando a los espectadores que un hecho inesperado ha hecho que el programa se viese obligado a "parar máquinas". "Hay veces que nosotros tenemos que parar lo que estamos haciendo y decir: Un momento", empezó diciendo enigmático el publicista.

"Somos un programa de humor e intentamos aligerar algunas noticias, aunque a veces sea muy complicado. Pero hay veces que ciertos políticos dan un giro, un volantazo, un golpe de timón, que nos interesa. Y sí, nos hemos metido mucho con Isabel Díaz Ayuso, hemos hecho bromas sobre ella, sobre el Zendal, sobre 'la presicienta'... En fin, como hacemos sobre otros políticos. Pero también hay que reconocer cuando alguien creemos que está diciendo algo con mucho sentido", admitió el catalán.

Lea también: "Eso se llama fascismo": Ana Rosa estalla contra los manifestantes que increparon a Abascal en Girona

"Como cuando propuso que las farmacias realizaran test de antígenos, como cuando propuso que se realizasen los test PCR en Barajas, como cuando ha dejado abiertos a los hosteleros, demostrando que no necesariamente provoca una incidencia acumulada peor, o mejor dicho, no han mejorado tanto como decían los que lo cerraron", enumeró Mejide antes de volver a elogiar a la líder del PP en Madrid.

Risto lanza una "loa" en favor de Ayuso: "Si sigue así, nos tendrá siempre ahí, presidenta"

"Y ahora, el jueves pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo algo que merece una loa, merece un aplauso, y merece atención. Llevamos semanas reivindicando la liberalización de esas vacunas, es decir, que puedan fabricarla en cualquier laboratorio del mundo obviamente", empezó reivindicando el catalán.

Risto recordó que existe en nuestra ley una "figura legal", que es "el régimen de licencia obligatoria", por la cual "el Gobierno de España puede obligar a las farmacéuticas a liberalizar esas patentes y permitir que esas vacunas se fabriquen en laboratorios del estado". "Eso se puede hacer y nos preguntamos desde hace semanas por qué no se hacen", planteó Mejide antes de dar paso a las palabras de Ayuso en las que lanzaba esta propuesta.

Lea también: José María García no se corta con Pablo Iglesias y condena "su gran cagada": "Lo ha echado todo a perder"

"A nosotros nos va a tener siempre ahí, presidenta. Si va por ahí, nosotros la vamos a apoyar. Y habrá gente que dirá que hemos perdido nuestra independencia. No. Cuando se trata de salvar vidas, no hay política que valga. Lo que vale son medidas. Y esta medida todos los expertos a los que hemos consultado, nos dan la razón. Esto no va de colores, va de salvar vidas", explicó el presentador.

Risto dio paso entonces al experto David Callejo, médico anestesista y premio al mejor divulgador del año 2020, quien explicó al catalán los motivos por los que realmente es muy difícil llevar a cabo su idea: "Una solución podría ser liberar las patentes. ¿El problema? Que necesitamos a las farmacéuticas en esto. No podemos quitarle la patente, porque esto no es que te den solo la receta o los ingredientes. Te tienen que dar la receta, te tienen que dar los ingredientes y te tienen que enseñar a hacerlo. Necesitamos medios. Así que hacerlo a malas con las farmacéuticas no creo que vaya a funcionar. Necesitamos que sean ellas las que cedan, como ha dicho la OMS. Hay que llegar a un acuerdo con ellas, porque si no, va a ser imposible", explicó rápidamente el doctor.

Entidades Risto Mejide Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid Presidenta de la Comunidad de Madrid