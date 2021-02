Ángela Ponce ficha por 'First Dates' como la nueva camarera del programa

El equipo de First Dates, con Carlos Sobera al frente, ha preparado una edición especial de San Valentín que Cuatro emitirá mañana martes 9 de febrero (21.45) en la que la pasión, la ternura y las ganas de enamorarse serán las grandes protagonistas.

"En First Dates todos los días celebramos el amor con la ilusión y el entusiasmo del primer día", explica Carlos Sobera. "Para nosotros, cada noche de programa es la mejor ocasión para festejar este sentimiento que lo completa todo. Pero la de San Valentín es una fecha única y particular, la más romántica del año, y este año la homenajeamos con un programa especial cargado de citas inesperadas, inmejorables deseos, pasión y diversión y también del convencimiento de que al amor hay que llegar libre de barreras y de prejuicios, para que éste nazca de la forma más natural y espontánea".

"En la noche de San Valentín tendremos una pedida de mano muy especial, un posible amor al abrigo del divertido abanico de Locomía o una segunda cita que se hizo esperar más de lo que sus dos protagonistas hubieran querido", comenta el presentador.

También en esta edición del programa, el staff del restaurante recibirá a una camarera invitada que formará parte del equipo durante varias semanas: la modelo Ángela Ponce, ganadora del certamen Miss Universo España 2018.

"Ha sido una gran suerte contar con Ángela Ponce como camarera invitada y ha sido un placer haber podido compartir varios días con ella como compañera", señala Sobera.

Por su parte, Ángela Ponce define de esta manera su participación en el dating show de Cuatro: "First Dates es un programa que yo he seguido durante muchos años. Me divertía verlo por la diversidad de personas y de formas de pensar que pasaban por ahí. Siempre me pareció muy interesante. Además, en 2018 ya participé como pregonera del 'Especial Orgullo' de ese año y me encantó. Ahora, varios años después, volver y hacerlo como camarera ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo y con la que me he divertido mucho. Me ha hecho mucha ilusión poder formar parte del programa durante unas semanas".

"Mis compañeras, Matías, Carlos Sobera, el equipo todos me lo han puesto muy fácil a la hora de trabajar en el restaurante. Han sido muy amables y atentos", explica Ángela. "Cogí la tónica de trabajar ahí muy rápidamente gracias a su ayuda. Me encantó sentir que rápidamente estaba en mi zona de confort, como si llevara toda la vida en el restaurante, porque First Dates es como una pequeña familia. Y me sorprendió ver cómo me he podido adaptar tan rápidamente a un lugar. Ha sido toda una experiencia en la que me he encontrado como en casa, una experiencia que me ha encantado vivir tanto detrás de la barra, como llevando el servicio de las mesas".

Amor a prueba de confinamiento, una cita con despliegue de abanico y una petición de matrimonio muy singular

En su edición especial de San Valentín, el programa volverá a recibir a Carlos y Carlota, que se conocieron en First Dates antes de la pandemia. Entre ellos hubo un flechazo instantáneo y cuando terminó la cita siguieron juntos un día completo. Pero la jornada terminó, cada uno se fue a su casa y quedaron en volver a encontrarse en abril. Sin embargo, el confinamiento lo impidió y, aunque mantuvieron contacto telefónico, la relación se fue enfriando poco a poco. Los dos guardan un gran recuerdo de su primer encuentro en el programa y qué mejor noche que la de San Valentín para tener su segunda cita y comprobar si la chispa del amor se aviva en ellos o si sólo fue una pasión fugaz.

El restaurante también tiene mesa reservada para Luis y Ricardo. Luis tiene 52 años y es un hombre muy polifacético y apasionado de la música; tanto es así que fue uno de los primeros miembros del mítico grupo Locomía. Su cita será Ricardo, un médico brasileño de 40 años que actualmente vive en Málaga. ¿Habrá alguna señal a Cupido en el movimiento del abanico de Luis?

Además, el programa acogerá la cita de Pedro, un vigilante de seguridad que tiene una hija y que, a pesar de parecer lanzado, se considera tímido y más conquistado que conquistador; y Diana, una mujer que trabaja como encargada en una tienda de ropa y llega con deseo de disfrutar de una agradable velada y conocer a alguien especial en su vida.

La sorpresa de la noche vendrá de la mano de Ángel y María. Son pareja desde hace algún tiempo y ambos trabajan en el mundo de la noche, él como DJ y ella de encargada de discoteca. En general han disfrutado de una buena relación, pero el confinamiento les hizo caer en una monotonía doméstica que les ha pasado factura. Ángel ha decidido venir a First Dates para intentar reforzar su relación y le pedirá matrimonio a María de una manera muy tierna y singular

El restaurante también será testigo del encuentro entre Reyes y Francisco. Ella es directora de cine, siempre ha disfrutado del amor y ahora quiere volver a enamorarse. Francisco le sorprenderá con un ramo de flores, al más puro estilo de San Valentín.