Ana Rosa, en shock por el regalo de Serkan Bolat ('Love is in the air'): "Pocas veces me he quedado tan cortada"

Ana Rosa se ha sonrojado en directo este lunes, 8 de febrero, cuando Joaquín Prat le ha hecho entrega de un ramo de flores de parte de Serkan Bolat, el protagonista de Love is in the air, la novela turca que emite Telecinco de lunes a miércoles en prime time.

"La dedicatoria dice que tu presencia hace que mi vida sea más bonita", le ha leído su compañero haciendo que ella se quedara en shock: "¿Qué me dices?". Una vez que Joaquín ha llegado hasta el final descubriendo que todo se trataba de la promoción de la serie, ella ha empezado a reír.

"¡Ay, pensaba que me estaban haciendo una proposición!", ha dicho Quintana, que no había entendido muy bien lo que estaba pasando: "Pocas veces en mi vida me he quedado tan cortada, no me lo esperaba".

Recompuesta del susto, Ana Rosa ha dicho que las flores "son muy bonitas y huelen muy bien". "Me lo quedo, ¿eh?", ha apostillado, por último, la presentadora en los instantes finales de su matinal.

'Love is in the air': Telecinco, Divinity y Mitele Plus

'Love is in the air' en Divinity: el canal temático emite una tira diaria de lunes a viernes a las 16.45. En ese emisión se fragmentan los episodios originales turcos emitidos previamente en Telecinco. De esta manera, la cadena pretende incorporar público joven con la idea de que se sume luego a la emisión en la cadena principal.

'Love is in the air' en Mitele Plus: la plataforma de pago de Mediaset preestrena un capítulo diario nuevo de lunes a viernes. En este caso, Mitele Plus va cinco capítulos por delante de televisión. A medida que se van emitiendo en televisión los capítulos, van estando disponibles también en la versión gratuita de Mitele.