José María García no se corta con Pablo Iglesias y condena "su gran cagada": "Lo ha echado todo a perder"

José María García ha sorprendido a todos este fin de semana con una entrevista en la que hace un profundo análisis de la delicada situación en la que se encuentra España, como el resto del mundo, tras la crisis del coronavirus que puso en jaque a todo el planeta.

El mítico exlocutor de radio ha hablado abiertamente de varias personalidades políticas, explayándose a la hora de hablar de la meteórica trayectoria de Pablo Iglesias hasta convertirse en vicepresidente del Gobierno. "Ha estudiado para ser político. En la universidad era un tipo brillante", empieza elogiando en palabras a El Español, asegurando que Iglesias es "el más preparado con diferencia" entre los principales líderes políticos.

Sin embargo, García lamenta el que cree que ha sido el error imperdonable que cometió el líder de Podemos: "Pero lo ha echado a perder todo por una gran cagada: el famoso chalé. No se puede estar toda la vida diciendo una cosa y luego hacer la contraria. Yo estaba hasta los huevos del bipartidismo. Me llevé una alegría con el 15-M", confiesa.

El periodista cree que los políticos de Podemos llegaron con buenas ideas, pero que la alegría del 15-M duró poco "porque todo quedó en palabrería". "De lo teórico a lo práctico media un abismo. Iglesias está dando palos de ciego. Lo que más le interesa es la televisión. Apaga y vámonos", critica con dureza. "En los debates demostró ser el mejor político y el más preparado", señala García, insistiendo en los motivos por los que se ha llevado una decepción con Iglesias. "Un vicepresidente no puede ser la oposición del presidente", reflexionó.

José María García desvela su cara a cara con Pedro Sánchez

Por otro lado, García tuvo palabras también para Pedro Sánchez. "No puede ser colocado como ejemplo de un gran presidente, pero le ha tocado bailar con la más fea. Es un personaje que me llama la atención", reconoce el expresentador, que defiende que, a pesar de todo, es el presidente porque los españoles le han votado y "hay que aceptarlo".

Además, el exlocutor desvela que hace un tiempo pidió verse con Pedro Sánchez, el cual lo recibió "muy amable" en Moncloa. "Le dije: 'Tú has luchado como yo, contra molinos de viento. Te pusieron en la puta calle, los barones hicieron estragos contigo, pero remaste y acabaste con todos", recuerda el periodista, que finalmente atiza a Vox, al considerar que su ideario "no cabe en una sociedad moderna". "Es un partido extraño, sorprendente y no muy aconsejable", sentenció.