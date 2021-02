Iñaki Williams habla sobre Santiago Abascal: "Si digo lo que pienso me metería en problemas"

Iñaki Williams, futbolista del Ahtletic Club de Bilbao, y el exjugador de baloncesto Sitapha Savané protagonizaron la entrega que Salvados emitió este domingo en La Sexta y cuyo eje principal fue el racismo. El delantero contó los episodios que ha tenido que sufrir durante su vida.

Hombre, hay muchos gestos que, quizá, si yo no fuese Iñaki Williams, el jugador del Athletic, sufriría como he visto que sufre gente. Ir a restaurantes y que parezca que no vas a pagar cuando te vas a ir o que vayas a entrar en una tienda de ropa o zapatillas y que el dependiente te siga porque piensa que vas a robar", dijo.

"A mí me ha tocado que me pongan contra la pared y me cacheen. Pensaba que era porque era de barrio, pero cuando creces te vas dando cuenta de que no tratan a todos por igual", llegó a señalar el delantero.

Por otra parte, Iñaki habló del viaje que hicieron en su día sus padres desde Ghana para venir a España saltando la valla. "Cruzaron todo el desierto. Se pensaban que iba a ser como el que coge el autobús y no sabían que iban a pasar esa penuria, de tener que beber hasta su propia orina. Mi 'aita' tuvo que esconder el poco dinero que tenía porque le robaban", aseguró. "En Melilla saltaron la valla. Tienen todavía heridas en las piernas".

Williams, sobre Abascal: "Me metería en un problema"

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Gonzo le puso a Williams unas imágenes de Santiago Abascal hablando de la entrada de inmigrantes ilegales en España en un mitin de Vox. "Si te dijese lo que pienso realmente creo que me metería en un problema. Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez", dijo.

En la misma línea se mantuvo Savané. "Cuando miro luego sus propuestas, no están exactamente mirando para las personas pobres", añadió para recordar otras anécdotas racistas: "Cuando ves anuncios para pisos: 'no se aceptan inmigrantes', 'no se aceptan negros',... lo he visto literal y me quedé en shock".

Como colofón al asunto, Jordi Évole ha compartido una reflexión en sus redes sociales: "En qué país vivimos que, entre un líder político soltando soflamas xenófobas y un futbolista al que le piden su opinión, el que se calla para no meterse en líos es el segundo ".

Yo también, @Williaaams45 #SalvadosRacismo pic.twitter.com/QputrjHLkw — Salvados (@salvadostv) February 7, 2021