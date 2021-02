Netflix anuncia su primer reality en España: así será 'Insiders'

Netflix sigue apostando por la diversidad de contenidos y ha confirmado este lunes, 8 de febrero, la producción de Insiders, un nuevo programa de telerrealidad que se estrenará en 2021 y que se convertirá en el primer reality de Netflix en España.

Producido por iZen para Netflix, Insiders apuesta por un nuevo formato en el que cualquiera puede participar y cuyo premio final asciende a 100.000 euros. La productora acaba de abrir el proceso de casting virtual para este nuevo programa a través de www.insiderscasting.es.

Los únicos requisitos para participar: ser mayor de edad y querer vivir algo totalmente nuevo. No intentes adivinar. Más detalles cuando estés dentro.

'Insiders' será el primer reality de Netflix en España

"Estamos muy orgullosos de emprender este proyecto junto a iZen. Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí", afirma Álvaro Díaz, Director de Contenidos de no ficción de Netflix.

Insiders se convierte así en el primer programa de telerrealidad que Netflix produce en España y se sumará a la oferta de reality shows del servicio como The Circle, Love is blind o más recientemente, Too Hot To Handle, entre otros.