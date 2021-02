TVE rescata a Rafa Méndez, que se reencontrará con Lola Índigo en 'The 'Dancer' tras su recordado paso por 'Fama'

Televisión Española ha rescatado a Rafa Méndez para The Dancer, un nuevo talent show de baile. El coreógrafo se reencuentra así con Lola Índigo, su alumna en Fama. Miguel Ángel Múñoz cierra el trío de capitanes del nuevo programa de la cadena pública.

The Dancer es un formato internacional concebido por Simon Cowell (creador de programas de como Factor X o la franquicia Got Talent), cuyo objetivo es buscar al mejor o a los mejores bailarines del país.

La relación entre el bailarín tinerfeño y la exconcursante de Operación Triunfo "siempre ha sido muy bonita", como ella misma reconoció en esta entrevista para ECOTEUVE.ES.

Es una persona muy sabia y además es mi vecino en Madrid. Él me ha ayudado un montón y es algo que la gente no sabe. Rafa me ha contratado para dar clases de baile en su escuela de baile de Parla un montón de veces y estaba ahí antes de OT".

"De hecho, cuando me cogieron en OT, la primera persona con la que quedé para pedirle consejo fue con él. Son cosas que la gente no conoce, pero que son muy bonitas entre él y yo", aseguró Lola Índigo que, por otra parte, pedía la vuelta de Rafa a la televisión: "Lo antes posible por el bien del entretenimiento de la televisión española. Lo echo de menos y sé que la gente lo echa de menos también".

Así será la mecánica de 'The Dancer', lo nuevo de TVE

Un presentador y tres capitanes ampliamente reconocidos por el gran público por su trayectoria artística asistirán expectantes a la audición de los aspirantes a convertirse en los mejores bailarines de nuestro país en un estudio de baile presidido por un gran espejo.

En este particular casting será el público en plató quien tenga el poder de decidir si el bailarín o bailarines siguen en el programa con sus votos: si el 75% de los asistentes da su apoyo a los concursantes, el gran espejo de la sala de baile se abrirá y, para su sorpresa, el artista dejará de bailar para sí mismo para hacerlo en presencia de un exigente público y distinguidas figuras del mundo del espectáculo que, más tarde, podrían convertirse en sus mentores.

Cada uno de estos estos capitanes conformarán un equipo de bailarines al que apadrinarán para competir entre ellos y lograr descubrir al mejor bailarín de España.