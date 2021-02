Pedrerol niega que vaya a hacer una 'limpia' en 'El chiringuito': "Paco Buyo no se toca, siempre en mi equipo"

Josep Pedrerol quiso aclarar este jueves el monumental cabreo que se cogió el día anterior en El chiringuito porque Paco Buyo no respetó el turno de palabra de los demás colaboradores en un acalorado debate. "Me voy, yo no puedo más. Es imposible", dijo.

Además, el presentador catalán lanzó una amenaza al decir que "la alineación la vamos a cambiar la semana que viene, vamos a hacer unos cambios". Muchos entendieron esta afirmación como una 'limpia' de colaboradores, en concreto de Buyo, en el programa.

Lea también: Mamen Mendizábal responde a la gerente que pidió quitar el móvil a los pacientes para que no se negaran a ir al Zendal

Pues bien, Pedrerol se dirigió a su audiencia para hablar sobre lo ocurrido. "Nunca aprenderé, si me cabreo se nota y ayer se notó. No era el programa que yo quería, había mucho ruido y entendía que os estábamos molestando", aseguró.

Pedrerol: Paco Buyo no se toca, siempre en mi equipo"

"Hay presentadores que se enfadan y nunca se nota, pero a mí me pasa justo lo contrario", prosiguió diciendo. "He leído muchos comentarios sobre que iba a hacer una limpia, que Buyo no iba a seguir, etc. Nada de nada, es imposible hacer una limpia teniendo a los mejores".

Lea también: La gran rajada de Piqué contra 'El Chiringuito' ante Ibai Llanos: "Si te jode lo que dicen, eres retrasado"

"Si aquí están los mejores, qué limpia se puede hacer. Y Buyo empezó con nosotros desde el primer día, no se toca. Paco Buyo siempre en mi equipo", acabó de decir Pedrerol, muy orgulloso de los integrantes de El chiringuito.