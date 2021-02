La gran rajada de Piqué contra 'El Chiringuito' ante Ibai Llanos: "Si te jode lo que dicen, eres retrasado"

Ibai Llanos logró este jueves una nueva hazaña. El streamer logró entrevistar en directo a Gerard Piqué a través de su canal oficial en Twitch. El vasco se citó con el defensa del F.C. Barcelona y logró charlar con él durante más de dos horas en las que abordaron prácticamente todo tipo de temas.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el youtuber le preguntó al futbolista qué porcentaje aproximado de días malos tiene cada año. "Alguna vez me debe haber pasado, de tener un día cruzado. Pero me siento un auténtico privilegiado. Yo me levanto cada mañana, pienso en lo que tengo que hacer y lo hago con toda la energía del mundo, fascinado por lo que me va a venir", empezó diciendo el catalán.

"Yo veo la vida como algo de ir aprendiendo constantemente y de cada experiencia sacar cosas. Sea una reunión, un partido de fútbol, o lo que sea. Si lo afrontara de otra manera, sería un imbécil. Con la vida que me ha tocado vivir me siento muy afortunado", añadió antes de que Ibai le preguntara si ni siquiera El Chiringuito le ha hecho estar un día "jodido".

Ibai le pregunta a Piqué por su polémico tuit a Edu Aguirre

"Yo con El Chiringuito me descojono. Es que si te jode El Chiringuito, eres retrasado", soltó entonces Piqué en una 'rajada' que provocó las carcajadas del streamer. "Jamás me ha afectado, no te sé decir el por qué, pero en esto la piel la tengo muy dura. He vivido tanto y de tantos colores: me han silbado jugando con España... He perdido la sensibilidad en este sentido. Tengo artículos que los he leído y me he llevado las manos a la cabeza, en plan: ¡Qué barbaridad!", explicó el futbolista.

"Al final, te critican en ese momento, pero ese periódico al día siguiente va a la papelera, en la televisión hay otro programa con otro contenido. Al día siguiente, pasará otra cosa y la gente se olvidará. No pasa nada, que te critiquen significa que estás vivo. Lo mejor es la indiferencia", reflexionó el central del Barça.

La cosa no quedó ahí e Ibai Llanos le preguntó a Piqué por el polémico tuit en el que el catalán le decía a Edu Aguirre que se había "pasado de la raya". "Es que se pasó de la raya, ¿no? ¿O qué? ¿Viste el tuit que me puso? Se pasó de la raya", dijo con sorna el futbolista antes de que Llanos confesara que hace poco descubrió que Aguirre le tiene bloqueado en Twitter. "Tienes que hacer una reunión con los que conozcas de El Chiringuito y abordar este tema. Es primordial. Si no puedes dormir por las noches, háblalo en confianza", bromeó Piqué ante las risas del presentador.

