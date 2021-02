Omar Montes regala a Broncano un objeto de Isabel Pantoja que se robó de Cantora: "No me juzgues"

Omar Montes no ha defraudado a nadie en su visita a La Resistencia de David Broncano. El ganador de Supervivientes 2019 acudió al late night de #0, donde protagonizó una de las entrevistas más divertidas de lo que va de temporada. El cómico se rindió ante las bromas y anécdotas del invitado y se quedó totalmente en shock al descubrir el regalo que le había traído.

Antes de darle el obsequio, Broncano le preguntó al cantante de Pan Bendito (Madrid) sobre el 'cotilleo' que le había contado el día anterior sobre su relación con la familia Pantoja: "Fuimos novios con su hija durante un año pero yo me llevaba mejor con la madre", dijo asegurando que esto es una situación que se mantiene a día de hoy.

"La primera vez que fui a Cantora, en Sevilla, hace como tres años, vi tantos lujos que no estaba acostumbrado. Cortinas muy bonitas, muebles sin rayar, sillas buenas... Y lo primero que pillé me lo quedé de recuerdo. Igual estoy metiendo la pata", desveló mientras Broncano se llevaba las manos a la cabeza.

"¿Tú vas a un hotel y no te llevas un albornoz? No me juzgues, porque no sabes mis circunstancias", le pidió Omar ante las risas del público. "Me parece feo robar a tu suegra", le reprochó el cómico. "No lo veo así, yo lo vi como una cosa de recuerdo, como cuando vas a un bar y te llevas un tenedor", siguió justificándose el reguetonero, provocando más carcajadas en el plató de #0.

Omar Montes regala a Broncano una muñeca de Isabel Pantoja: "Tiene el espíritu de Anabel"

"Pues cogí una muñeca y me la llevé. Y te la he traído", desveló al fin mientras la sacaba de la bolsa. "¿Me has traído una muñeca de Isabel Pantoja?", preguntó aún impactado Broncano. "Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de Paquirrín, así que ten cuidado por las noches, porque te da la vida mártir en un momento. Lo único malo es que le falta un brazo. Igual tiene 50 o 100 años y vale un dineral luego", dijo mientras el presentador le daba las gracias.

Broncano se dispuso entonces a echarle un poco de gel hidroalcohólico, antes de tocarla: "No, en Cantora son free-covid, no te preocupes", le tranquilizó el artista. "¿No hay covid en allí?", preguntó el humorista. "No, son positivos para todo, menos para el covid", añadió Montes entre risas. "Fuera de cachondeo, tu haces un test allí y dan positivo en todo, menos en covid. Porque son seres de luz y los seres de luz no pueden pillarlo", concluyó el invitado.