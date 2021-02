"Me di pena hasta yo": la confesión más sincera de Chenoa sobre las imágenes en su casa tras su ruptura con Bisbal

Chenoa fue una de las invitadas de El Show de Bertín, el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur. La cantante sorprendió a la audiencia al abrirse contando la traumática ruptura con David Bisbal, a quien conoció en la academia de Operación Triunfo.

Su Escondidos es historia de la televisión, como lo es también el momento cuando Chenoa, en chándal y con cara de haber llorado, bajó al portal de su casa para atender a todos los periodistas después de saberse que Bisbal y ella lo habían dejado.

Lea también: Luto en '¡Ahora caigo!' por la muerte de uno de sus personajes más queridos: "Buen viaje, compañero"

"Me doy pena hasta yo cuando me veo en esas imágenes", dijo entre risas la juez de Tu cara me suena. De hecho, la artista ya demostró tener muy buen sentido del humor al lanzar su propia camiseta con el lema 'yo en chándal no salgo más".

Chenoa se sincera sobre sus imágenes en chándal tras romper con Bisbal

Por otra parte, Chenoa también habló de su actual novio y prometido, el médico Miguel Sánchez Encinas: "Lo conocí en una cena de amigos y nada más entrar escuché la voz de él. Cuando pasó dije: 'no puede ser'. Se lo dije a mi amiga, se sentó a mi lado y fue todo muy natural, desde ahí".

La cantante aseguró no tener fecha para su boda, que fue candelada por la pandemia, y habló sobre sus problemas para ser madre: "He tenido problemas de endometriosis, y no es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio".

Lea también: TVE ficha a Jesulín de Ubrique: será la pareja de Chenoa en el nuevo programa de La 1

Entidades Chenoa Cantante española Cantante española Bertín Osborne Actor y cantante Actor y cantante