"Aprende a tratar a las mujeres": la advertencia de María Patiño a Kiko Rivera tras su 'rajada' contra ella

Sálvame ha desvelado esta semana unas imágenes inéditas de 2006 en las que Kiko Rivera atacaba con dureza a María Patiño. Esta 'rajada' formaba parte de una grabación que sacó a la luz Gustavo González y en la que participaron tanto él, como otro compañero llamado Pablo Calvo.

En el vídeo, se pudo ver al hijo de Isabel Pantoja cuestionando como periodista a Patiño, a la que llamó "fea", "estúpida" e "hija de puta". Además, en un fragmento que no se puede emitir, Rivera hacía alusión a una supuesta relación de la presentadora.

"No sabía con quién se acostaba su madre y sí con quién me acuesto yo", se ha quejado Patiño, que ha reflexionado en las últimas horas sobre esta inesperada revelación. La periodista aseguró que antes "sufría" mucho con este tipo de ataques, pero que, con los años, ha aprendido a "mantener" su personalidad, tomar distancia y responder con argumentos.

El dardo de María Patiño a Gustavo González por buscar en su "camión de la basura"

"No miento ni engaño, lo que me da pena es que compañeros a los que le tengo cariño caigan en este tipo de comentarios (...) les tiene que dar vergüenza torera", dijo en un dardo a Gustavo González. Finalmente, se dirigió directamente hacia Kiko Rivera, que en las imágenes se quejaba de que la tertuliana fuera diciendo cosas sobre su madre, como que derrochaba el dinero o que no formaba parte de su vida.

"En el 2021 me has dado la razón profesionalmente y es lo que me importa, luego subjetivamente, te puedo parecer fea pero te recomiendo que aprendas a tratar bien a las mujeres", respondió antes de reprochar a Gustavo que rebuscase en su "camión de la basura" para encontrar que en su vida "ha hecho lo que le ha dado la gana".

"He hecho lo que he querido y como he querido, me siento más fuerte que nunca (...) Es muy duro que te desprecien y te humillen por hacer lo que quieres de una manera lícita", lamentó Patiño, que desveló que este tipo de cosas, en su momento, le costaba "muchas lágrimas" y "mucha humillación", algo por lo que no está dispuesta a a volver a pasar.