Desvelan lo que no se vio del espectacular enfado de Anabel Pantoja contra 'Sálvame': "Sufrí un ataque de ansiedad"

Sálvame lleva varias semanas poniendo a Anabel Pantoja contra las cuerdas por los múltiples conflictos que envuelven a su familia. La colaboradora ha amenazado con abandonar para siempre el programa de Telecinco y este miércoles protagonizó un espectacular enfado ante las cámaras después de los golpes bajos que recibió por parte de Kiko Matamoros.

Después de que muchos de los tertulianos la llamaran "vaga", el colaborador atacó a Pantoja aludiendo a uno de los episodios más duros de su infancia. "Estáis consiguiendo que me dé asco esto", se quejó la andaluza, que aseguró que su decisión de marcharse era firme.

"Abandono definitivamente. Quiero ser la vaga de España", decía a gritos Anabel mientras caminaba por los pasillos de Mediaset al tiempo que llamaba "cínicos" a sus compañeros. Finalmente, Carlota Corredera la convenció para que se quedara y le diera una oportunidad al programa.

Lo que no se vio del berrinche de Anabel Pantoja en Sálvame

Anabel regresó este jueves mucho más calmada al plató de Telecinco, donde desveló que su martirio continuó al salir de la cadena, ya que la prensa la persiguió por las calles de Madrid para preguntarle sobre la guerra de su primo Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. "Me dio un ataque de ansiedad", desveló la tertuliana.

La sevillana volvió a ponerse delante de las cámaras confesando sentirse "juzgada" y "criticada" sin motivo. "No venía a cuento, de repente sacaron una llamada de hace meses y me llamaron vaga", se quejó. "Escucho los consejos pero no soy perfecta, estoy cansada de que se me intente corregir porque no he entrado en un correccional, se me contrata como Anabel Pantoja", ha recriminado al resto de tertulianos.