"Aquí se habla en español": la descomunal bronca de una presentadora que se ha hecho viral

Una presentadora de Telemundo es la protagonista de uno de los virales de los últimos días. Se trata de Ana María Polo, quien perdió los nervios en Caso cerrado, la versión del mítico De buena ley que presentaba Sandra Barneda en Telecinco hace años.

Esta abogada cubana, que en el espacio ejerce de juez, entró en cólera cuando una participante entró en el plató saludando en inglés: "¡Hello, good afternoon!". Ana María reaccionó de inmediato: "Ni good afternoom ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español".

La chica intentó explicar el motivo por el que se sintió más cómoda a la hora de hablar en inglés que en español... pero no sirvió de mucho. La presentadora elevó el tono de voz y la cortó amenazándola: "Escúchame, si no hablas español, te vas".

El cabreo de la jueza fue tal que se levantó de su silla. "No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", dijo para repetir. "Escúchame, si no hablas español, te vas. Your name is not Moon, ok?".

"Tú no eres americana, tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques, esto es un programa en español y si no hablas español en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste?". Finalmente, Luna cedió: "Sí, señora". "Qué bueno, hablemos español", festejó Polo.