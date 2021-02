Luto en '¡Ahora caigo!' por la muerte de uno de sus personajes más queridos: "Buen viaje, compañero"

Noticia muy triste para todos los fans de ¡Ahora caigo! El concurso que presenta Arturo Valls en las tardes de Antena 3 ha anunciado el fallecimiento de Paquillo Gogó, un señor fijo en las gradas del público que solía poner el punto de humor con sus bailes, al igual que lo hace Palmira.

El programa ha mandado un emotivo mensaje a través de su cuenta en Twitter. "Buen viaje, compañero. Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor. Te recordaremos con cariño", han escrito este jueves, 4 de febrero.

En la imagen del mensaje aparece Paquillo en uno de sus muchos momentazos que ha dado a ¡Ahora caigo! Como no podía ser de otra manera, muchos han sido quienes se han despedido de él con cariñosísimas palabras.

"¡Qué pena más grande! Se va un grande del programa. Lo echaremos de menos" o "Buen viaje Paquillo, a seguir bailando", han sido una de las respuestas.

