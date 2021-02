El inesperado dardo de Buenafuente contra Ana Rosa Quintana por su cara: "No sabes si está riendo o llorando"

Abel Caballero se convirtió este miércoles en uno de los protagonistas del día después de que saliera a la luz el sorprendente gesto que ha tenido con él un joven internauta. Tal y como se ha desvelado en redes sociales en una imagen que se ha convertido en viral, el chico decidió tatuarse la cara del socialista acompañado del mensaje "Padre de la Navidad".

Pandora Von Lillian, una madrileña afincada en Vigo, fue la encargada de tatuar sobre la piel del chico la cara del alcalde de Vigo. "Fuera de con?as estoy inmensamente agradecida a Jhony por dejarme un hueco en su pierna para hacer este disen?o", empezó diciendo la tatuadora en su cuenta personal de Instagram.

"Si por alguna casualidad del destino Abel lo viera, solo quiero que sepa usted que ha embrujado el corazo?n de esta madrilen?a y que le quiero, le quiero y le quiero", confesó la madrileña, que ha conseguido que su diseño corra con fuerza a través de las redes hasta llegar a los medios de comunicación.

El zasca de Andreu Buenafuente a Ana Rosa Quintana

Andreu Buenafuente fue uno de los primeros en hacerse eco de la noticia y no dudó en comentarla en el monólogo con el que cada día inicia Late Motiv en Movistar+. "Vamos a reírnos. Seguro que tenéis curiosidad... No quiero ser yo agorero. pero nunca sale muy bien esto. Vamos a ver como ha quedado ese alcalde en la pierna", comenzó diciendo el cómico antes de dar paso a la comentada imagen.

"Vamos a verlo... Oh mama. ¡Father christmas! Agghhh", exclamó el catalán. "Un poquito... Es como si Abel Caballero se hubiera metido en el trap. No sabes si está riendo o llorando. Lo vamos a llamar cara de Ana Rosa Quintana", concluyó el presentador de #0, provocando las risas del público presente en plató. "No sabes, no sabes", insistió Buenafuente, haciendo alusión a la poca expresividad facial que se le ha quedado a Quintana tras sus múltiples operaciones de cirugía estética.