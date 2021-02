Cristinini desvela en 'La Resistencia' a qué famosísimo futbolista perteneció la nueva mansión de Ibai Llanos

David Broncano recibió este miércoles la visita de Cristina López, popularmente conocida como Cristinini. La famosa 'streamer' y 'youtuber' acudió a La Resistencia después de confirmarse que sustituirá a Ibai Llanos como presentadora de Hoy no se sale, espacio de Ubeat que conducirá con el habitual Bruno Feliú.

Nada más salir al escenario, Grison recibió a la invitada con una esperada broma sobre la fuga de 'youtubers' fuera de España para evitar pagar impuestos en nuestro país. Todo se desencadenó después de que Broncano se sorprendiera al ver a Cristinini con piernas, ya que en todos sus directos y vídeo sólo se le ve la parte susperior del cuerpo.

"Yo creo que tenéis piernas porque mira como huís todos a Andorra", bromeó el guitarrista antes de que la creadora de contenidos se defendiera. "No, todos no. Empezamos fuerte con el temita", reaccionó con humor la entrevistada, aclarando que ella, igual que Ibai, sigue residiendo en España.

Acto seguido, la youtuber desveló a Broncano que había traído una serie de regalos para él. "Tengo cosas poco convencionales. Voy a empezar con la más convencional. Te he traído una consola en la que puedes jugar a Mario Bros", ha empezado diciendo la catalana.

"Y te he traído algo muy especial para mí y para toda la gente que me sigue. Te he traído mi mascota, de mis directos. ¿Sabéis lo que es?", preguntó la invitada al público. "Una polla", respondió Grison a boleo. "Es una polla, efectivamente", confirmó entre risas Cristinini antes de sacar un peluche con forma de pene. "Es la polla de Torbe, es como un champiñón pequeño, ¿no?", ha añadido Grison, provocando las carcajadas de todos y un "trauma" en la entrevistada. "¿Sabes que ahora no la voy a ver igual por tu culpa?".

Cristinini desvela que la nueva mansión de Ibai perteneció a Samuel Eto'o

David Broncano recopiló algunos datos biográficos de la invitada y cayó en la cuenta de que Cristinini era la única mujer residente en Ibailand, la nueva mansión de Ibai Llanos tras marcharse de G2. El youtuber ha formado su propio equipo y se ha mudado a una lujosa casa, tal y como él mismo mostró en un sorprendente vídeo de Youtube.

Cristinini, que comparte 'centro de operaciones' con Werlyb, Knekro, IlloJuan, Reven, Ander y Barbe, desveló durante la entrevista a quién perteneció la espectacular mansión en la que 'residen'. "Estamos ahí varios creadores de contenidos en la casa, que dicen que era de Samuel Eto'o. Así que imagínate cómo es, con discoteca y todo. Dicen que vivía allí", explicó la streamer en alusión a la etapa en la que el camerunés militaba en las filas del F.C. Barcelona.

"Si yo te contase lo que hay por la casa... Muchas mierdas de perro", empezó diciendo la joven. "Yo pasé la linterna de luz ultravioleta en la discoteca y allí había un poco de todo. Entonces, me quedaré en mi box. Es la luz ultravioleta que llevan los policías a la escena del crimen, pasan la luz y salen ahí las manchas de sangre, pues también salen las manchas de...", continuó desvelando mientras desde el público completaban la frase. "Como has hecho una pausa, esto de pronto se ha convertido en gente diciendo: 'De lefa, de cuajo, de no sé qué", contó entre risas Broncano mientras ella asentía.

