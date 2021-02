Monumental cabreo de Josep Pedrerol en 'El chiringuito': "Me voy, yo no puedo más. Es imposible"

Josep Pedrerol tuvo una "noche difícil" en la madrugada de este jueves, 4 de febrero, en El chiringuito. El presentador de la tertulia futbolera de Mega se cogió un monumental mosqueo con Paco Buyo por no respetar el turno de palabra del resto de colaboradores.

El exjugador del Real Madrid protagonizó numerosos cortes, que impedían escuchar con claridad los argumentos de sus compañeros... hasta que Pedrerol dijo basta. "He avisado varias veces con buen tono, pero creo que estás estropeando el programa", le dijo muy serio.

Lea también: Nuria Roca: "Pablo Motos me avisó hora y media antes de El Hormiguero; entré en shock"

"No, yo no estoy estropeando nada", replicó Buyo cortando nuevamente al periodista catalán, que insistó: "Paco, hablas tú, acabas y habla otro".

Paco Buyo enfada a Josep Pedrerol, que amenaza con irse de 'El chiringuito'

Pero Buyo no hizo caso, siguió en la misma línea y Pedrerol acabó estallando: "Oye, me voy a ir a casa yo. Pues nada, haced lo que queráis. Yo no puedo más. Es imposible".

Lea también: "Estoy harta de discutir contigo": la contestación de una colaboradora a Jesús Cintora

Tal fue el enfado del presentador de El chiringuito que lanzó una seria amenazada de cara a próximas entregas: "La alineación la vamos a cambiar la semana que viene, vamos a hacer unos cambios".

???? "NO AGUANTO más. ME VOY" ????



? El CABREO de @jpedrerol en pleno directo de pic.twitter.com/imafy4eGES #ElChiringuitoDeMega — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2021