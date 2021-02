Nuria Roca: "Pablo Motos me avisó hora y media antes de El Hormiguero; entré en shock"

El pasado lunes, se encendieron todas las alarmas en El Hormiguero después de que Pablo Motos se viera obligado a aislarse al haber estado, teóricamente, en contacto con un positivo. Nuria Roca fue la elegida para sustituir al presentador titular y la valenciana acabó llevándose el aplauso del público por su buen hacer ante las cámaras de Antena 3.

Este miércoles, Roca ha explicado cómo reaccionó al saber que tenía que coger las riendas del programa más exitoso de la televisión: "Nosotros teníamos la tertulia de actualidad el martes, pero yo venía el lunes para hacer la magia. Me preparé y ensayé la magia y, a hora y media de comenzar el programa, me llama Pablo y me dice que le tengo que sustituir. Entré un poquito en shock, evidentemente", ha confesado la periodista durante una intervención en directo en Zapeando.

"Sabía quién era el invitado, porque tengo la escaleta, pero no sabía nada más del programa. Y ahí me puse las pilas y creo que un poco de manera inconsciente salí al ruedo y ya está", siguió explicando Roca a Mateo antes de que el presentador de La Sexta y el resto de colaboradores la felicitaran por la solvencia con la que había asumido su papel en el programa.

Los "nervios" de Nuria Roca al saber que tenía que presentar El Hormiguero

Nuria Roca reconoció que le dio mucho vértigo saber que iba a tener que conducir un programa que Pablo Motos ha presentado día a día, sin excepción, durante sus 15 años de historia. El valenciano jamás se ha ausentado, ni cuando le operaron del hombro, ni con una lesión en la pierna, ni siquiera cuando murió su madre.

"Me puse muy nerviosa cuando me lo dijo Pablo y luego 10 minutos antes de empezar. Pero es verdad que una vez arrancas, ya tiras para adelante. Ya tengo algunas millas hechas y es un directo más, es un programa con una escaleta cerrada, una estructura muy hecha y yo me lo conozco muy bien. Luego hay un equipo que te lo pone todo en bandeja, entonces tan complicado no es. Puede parecer muy difícil, pero no lo es", ha admitido la presentadora, dando gracias a Pablo Motos y Jorge Salvador por el regalo que le enviaron como agradecimiento por su trabajo.