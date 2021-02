La propuesta de Iñaki López a Arnaldo Otegi: "Se lo he pedido personalmente"

Iñaki López ha sorprendido este miércoles a sus seguidores de Twitter al lanzar una propuesta abierta a Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, que ha revolucionado a los seguidores más fieles de La Sexta Noche. El presentador ha generado muchas expectativas al asegurar que su deseo está muy cerca de cumplirse.

Todo se desencadenó a raíz de las críticas que López había lanzado contra Mireia Vehí, diputada de la CUP, después de que esta señalara a los medios de comunicación como los responsables de que Vox haya irrumpido con una gran representación en las instituciones del Estado, como es el caso del Congreso de los Diputados.

"Políticos que piden a los medios que no hablemos de Bildu, de VOX o de las CUP olvidando que guste o no, son partidos legales con representación parlamentaria. La censura no es solución. Autocrítica si no les gusta lo que votan los ciudadanos. La culpa no siempre está fuera", aseguró el presentador de La Sexta, haciendo referencia a las palabras que la catalana lanzó desde la tribuna del parlamento.

Iñaki López quiere entrevistar a Otegi en La Sexta Noche

La denuncia de Iñaki López generó multitud de respuestas. Entre ellas, las de un seguidor que recriminó al periodista que su programa no hubiera dado voz a representantes de un partido político en concreto. "¿Entonces cómo explicas que en 10 años de existencia de EH Bildu ninguno de sus disputados haya visitado el plató de La Sexta Noche?", se quejó el espectador.

En ese momento, López comenzó a recibir multitud de propuestas para que entrevistase a altos cargos de la formación abertzale. Finalmente, el presentador de Atresmedia recogió el guante de sus seguidores, avanzando una noticia que, a buen seguro, dará mucho que hablar. "Gran plantel. Pero nosotros queremos al señor Otegi. He tenido la oportunidad de pedírselo personalmente y estoy seguro de que conseguiremos la entrevista. Será muy interesante. Un saludo Ibon!", ha desvelado el vasco, lanzando la pelota al tejado de Otegi. ¿Aceptará la invitación de Iñaki López?

