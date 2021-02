"Estoy harta de discutir contigo": la contestación de una colaboradora a Jesús Cintora

La situación de la hostelería derivada de la crisis del coronavirus centró parte de los contenidos este miércoles de Las cosas claras, el programa que presenta Jesús Cintora en TVE.

El programa debatió sobre las protestas en Castilla-La Mancha, donde el sector lleva cerrado varias semanas. Allí, los hosteleros reclaman ayudas y llegaron a pedir medidas como las de Madrid, donde los bares y restaurantes siguen abiertos.

La polémica abrió una discusión entre Gloria Marcos y Carmen Remírez de Ganuza. "Lo que no puede ser es que la gente que quiere ayudas directas, que yo lo entiendo, luego cuando hablamos del sistema impositivo diga 'sí pero yo no quiero pagar impuestos", dijo la primera. "Bastaría con que les bajaran los impuesto", apuntó la segunda.

Cintora: "Joder, te has quedado como El pensador de Rodin"

En ese momento, Jesús Cintora intervino para que Gloria Marcos pudiera continuar con su argumento. "Cuando habláis, ella se calla respetuosamente. Vamos a dejar que termine Gloria", dijo el presentador.

Cuando la colaboradora finalizó su exposición, Cintora advirtió de que en breve le tocaría el turno a su compañera. "Va a responder enseguida Carmen Remírez de Ganuza, pero, joder, te has quedado como El pensador de Rodin", dijo el periodista. "No, has dicho que me calle y yo me callo, porque estoy harta de discutir contigo", contestó la periodista. "Sí, vas a responder, yo no discuto".