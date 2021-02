El momento más incómodo de Susanna Griso con el 'youtuber' Roma Gallardo: "Ha habido un error"

La fuga de algunos youtubers a Andorra para evitar pagar impuestos en España ha desatado la polémica. Casi todos los programas de televisión han reflejado la polémica contando con algunos de sus protagonistas.

Es el caso de Susanna Griso que este miércoles, 3 de febrero, ha entrevistado en Espejo Público a Roma Gallardo. Sin embargo, se ha producido un incómodo momento cuando la presentadora le ha presentado.

"Queremos hablar con uno de esos influencers que ha cambiado de residencia y es Roma Gallardo. Roma, muy buenos días", ha dicho a lo que él ha corregido con cara de circunstancias: "Muy buenos días. Pero yo no he cambiado de residencia, yo vivo en mi casa de siempre".

"¿Que no has estado en Andorra?", ha repreguntado ella. "No, no. Yo soy de Asturias y sigo en Asturias. Yo no estoy en Andorra", ha dicho él creando un silencio en plató. "Vaya...", se ha llegado a escuchar.

La pifia de Griso con el 'youtuber' Nano Roma: "¿No has estado en Andorra?"

Sin embargo, uno de los colaboradores ha intentado salir del apuro preguntando si se había planteado seguir los pasos de sus compañeros e irse a Andorra. "Me encanta Enrique como intenta reformular la pregunta", ha dicho Griso entre unas risas nerviosas.

"Vamos a empezar, Roma, porque aquí ha habido un error", ha reculado la presentadora. "A mí me han dicho que tú te ibas y que estabas planificando irte".

"No, no de momento voy a seguir aquí porque tengo a mi familia y a mis amigos aquí y eso me tira más que el dinero, pero otra cosa es entender perfectamente que la gente se sienta con unos impuestos abusivos o que no tienen control ninguno por parte del pueblo", ha asegurado él.