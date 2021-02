"Nos están dejando morir": el escalofriante homenaje de Risto Mejide a las víctimas del coronavirus

Risto Mejide ha dejado helados este miércoles a los espectadores de Cuatro con un arranque de Todo es mentira de lo más excepcional. El presentador de Mediaset ha querido plasmar visualmente lo que está suponiendo la tercera ola del coronavirus en España y ha aprovechado la ocasión para lanzar una dura crítica contra los dirigentes políticos.

"724 muertes notificadas en el día de ayer. 724 ausencias que, como a vosotros, a mí me duele cada una de ellas", empezó diciendo Risto desde el parking de Mediaset y rodeado de 724 pares de zapatos que representaban a las 724 personas que han fallecido en las últimas 24 horas por culpa de la pandemia. Un gesto que recuerda a la impactante representación gráfica que a final de 2020 hizo Iker Jiménez para reflejar el impacto que había tenido hasta entonces el coronavirus.

"Queríamos empezar de una manera distinta, creemos que los datos nos insensibilizan y nos hacen perder la perspectiva y la realidad. Quiero que veáis esto, esto son 724 pérdidas. Esto es lo que ha dejado en el día de ayer la maldita pandemia", continuó diciendo el publicista, visiblemente afectado.

"Sus vidas truncadas antes de tiempo, porque no lo olvidemos, no son muertes accidentadas o fortuitas, son vidas cercenadas antes de tiempo. No podemos olvidar que esto lo hemos conocido solo en 24 horas. Si guardásemos un minuto de silencio por cada una de estas vidas, deberíamos estar más de 12 horas en silencio", calculó el presentador.

El alegato desesperado de Risto contra los políticos

Risto Mejide se puso muy serio para asegurar que, cada día que pasa, hay cientos de muertes que se podían haber evitado: "724 familias que han perdido a alguien. Seguro que por ahí algunos nos dirán que era inevitable, nosotros decimos que no. No era inevitable. Igual era inevitable cuando no existía una vacuna, cuando no había una solución", ha lamentado.

"Ahora os preguntaréis, ¿por qué no lo evitamos si existe la solución? Pues no lo sé, porque en este programa hemos demostrado una y otra vez que podríamos estar suministrando más vacunas de las que estamos poniendo. Entonces si no lo hacemos es una decisión deliberada. Y no es que nos estemos muriendo, es que nos están dejando morir. Mientras todo esto ocurre, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen nuestros responsables, nuestros políticos, aquellos a los que les debemos exigir una explicación?", se preguntó indignado el catalán.