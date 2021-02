Belén Esteban estalla por las vacunas: "Parece esto Eurovisión, siempre vamos los últimos"

Belén Esteban explotó en Sálvame por la lentitud de las vacunas contra el coronavirus. Todo ocurrió cuando el programa de Telecinco emitió un vídeo de la fiesta de cumpleaños de Alma, la nieta de Raquel Bollo, en el que se ve claramente a la familia saltarse las restricciones sanitarias.

Las once personas superaban las cuatro que se pueden reunir en Andalucía. Tampoco hay rastro alguno de las mascarillas. "Yo quiero mucho a Raquel, pero lo que está mal... Igual que yo lo he denunciado en mis redes las fiestas ilegales, esto no se puede hacer y está muy mal", dijo Belén. "Seamos un poquito responsables".

La polémica creó todo un cisma en Sálvame, ya que Anabel Pantoja, prima de Manuel Cortés, el padre de Alma, intentó quitar hierro al asunto. "Me están recordando que hoy ha habido 725 fallecidos", dijo Paz Padilla.

Belén Esteban enfurece: "¿Dónde están las vacunas? Ni que esto fuera Bin Laden"

La Esteban volvió a insistir en la necesidad de frenar el virus por el bien de la economía, puesto que hay mucha gente "en las colas pidiendo comida". Además, dijo a quienes se saltan las normas para ir de fiesta "que se vayan a un hospital. Hay sanitarios que están en el psicólogo por lo que han visto. Seamos un poquito responsables, que ya saldremos".

Por último, la colaboradora terminó explotando por el retraso de la campaña de vacunación: "A ver si traen ya las vacunas y empezamos a vacunar, que Israel nos gana. Que esto parece Eurovisión, siempre vamos los últimos. Siempre", dijo enfadada.

"A ver si traen las vacunas. Que iba a haber 13.000 puestos, ¿dónde están los puestos? ¿No habéis pagado? ¿Dónde están las vacunas? Ni que fuera esto Bin Laden", remató dirigiéndose a todos los políticos.