Joaquín Prat, obligado a pedir disculpas en Cuatro: "No hice bien mi trabajo"

Los espectadores de Cuatro al día se llevaron este martes una gran sorpresa al ver cómo Joaquín Prat pedía disculpas públicamente por lo que ocurrió un día antes en el plató de su programa en Mediaset. El periodista ha reconocido un error en una de las entrevistas que realizó el lunes a través de una conexión telemática.

Prat hacía referencia a la larga conversación que tanto él como Javier Ruiz mantuvieron en directo con Roma Gallardo y Rubén Gisbert, dos youtubers que han decidido quedarse en España y pagar aquí sus impuestos. El presentador pretendía debatir sobre la fuga de muchos de sus compañeros a Andorra, pero enseguida, la charla derivó hacia otros asuntos y los entrevistados acabaron hablando de las subvenciones públicas que reciben los medios de comunicación.

Gallardo y Gisbert criticaron que parte de esos impuestos se utilicen "sin permiso" para "subvencionar a medios de comunicación, como Mediaset España". En ese momento, Prat dio la cara por su compañía, asegurando que es "una empresa privada y perfectamente saneada que no recibe subvenciones, sino que vive de la publicidad, al igual que los youtubers". Gisbert le llevó la contraria, asegurando que eso era mentira.

"En honor a la verdad, el Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, establece directamente una subvención de 15 millones de euros para todos los medios de comunicación, entre los cuales está Mediaset con casi 3 millones de euros. Esos son datos oficiales que cualquier persona puede consultar. Se podrá discutir o no la utilidad de esas subvenciones, pero es un hecho", leyó en directo el 'youtuber'.

"Está bien. Desconocía yo ese dato, aunque 3 millones de euros de subvenciones no creo yo que sea una cantidad demasiado elevada, teniendo en cuenta que esto es una empresa privada que cotiza en Bolsa", dijo desconcertado Prat, que no supo qué más responder.

Prat pide perdón en Cuatro: "No me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista"

Apenas un día después de la polémica charla, Prat quiso disculparse ante las cámaras de su programa: "Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los que nos ven todos los días, porque yo ayer no hice bien mi trabajo. No me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista", empezó admitiendo, añadiendo que "no tenía todos los datos" en ese momento.

"Eso va en el deber de quien les habla. A quien me debo es a ustedes, así que les pido disculpas", añadió el periodista. "Rubén Gisbert dio un dato correcto respecto al dinero en subvenciones que recibieron las cadenas privadas para los cambios de frecuencia, lo que se llama la implantación de la TDT en el 96% del territorio español", confirmó el presentador de Mediaset.

"Yo desconocía ese dato, y debía haberlo conocido para rebatir o para contarle a Rubén y fundamentalmente a todos ustedes en qué se emplearon todos esos 3 millones de euros o el montante total de 15 millones", lamentó honesto Prat, que reconoció que no pudo dar la explicación "porque no hice bien mi trabajo. Les pido disculpas y espero que las acepten".