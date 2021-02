Jordi Évole e Ibai Llanos tuitean la misma frase sobre Messi y el resultado deja a todos en shock

A finales de 2020, Jordi Évole anunció una entrevista con Ibai Llanos para hablar de las nuevas fórmulas de comunicación a través del streaming y de su fulgurante ascenso como uno de los personajes más seguidos de Internet. Pues bien, ese encuentro ha tenido lugar este martes, cuando el catalán y el vasco han sorprendido a todos con un experimento del que seguro hablarán durante su charla para La Sexta.

La primera pista sobre su cara a cara la dieron ellos mismos a primera hora de la tarde, cuando Ibai y Évole escribieron en sus cuentas personales de Twitter la misma frase sobre Leo Messi. "Lionel Messi es el mejor jugador de la historia sin ningún tipo de discusión".

Enseguida, se pudo comprobar cómo Ibai, que tiene casi los mismos followers que el periodista (3,5 millones), lograba unas cifras de interacción infinitamente más altas que el catalán. El streamer multiplica fácilmente por 10 los retuits y 'likes' del presentador de Atresmedia. De este modo tan sencillo, se pudo testar el poder que uno y otro tienen en la red.

Jordi Évole se hace 'streamer' en directo con ayuda de Ibai

Durante su quedada, Jordi Évole se ha creado un perfil personal en Twitch, donde han quedado guardados varios vídeos de su encuentro. "Para mí todo esto es nuevo", se disculpaba el periodista mientras el equipo del catalán grababa a sus espaldas lo que iban haciendo en los ordenadores.

"Jordi, ¿cuál fue la entrevista más chunga que has tenido?", leía el televisivo entre los comentarios que se iban produciendo en su directo. "La de Ibai Llanos", bromeó, asegurando que había aprendido "mucho de Ibia".

"No sé cuándo me volveré a conectar a esto, pero tengo que reconocer que me ha encantado", confesó Évole en el final de su conexión. Finalmente, saltaron al perfil de Ibai, en el que se animaron incluso a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? ante más de 80.000 personas. Lo curioso, y prueba del salto generacional entre los dos comunicadores, es que muchos de los fans de Ibai no tenían ni idea de quién era Jordi Évole.

