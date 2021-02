Susanna Griso se moja y explica lo que realmente piensa de Salvador Illa y Fernando Simón

Susanna Griso acudió este martes como invitada a El Hormiguero, presentado por Nuria Roca durante el confinamiento de Pablo Motos. La presentadora se mojó al ser preguntada por la gestión de Fernando Simón y Salvador Illa, un tándem que ha pilotado la pandemia del coronavirus.

"A mí me duele ser tan crítica con Fernando Simón y entiendo que acertar la quiniela los lunes no es fácil. Yo recuerdo una comida que tuve con una persona que manda mucho en este país, que es poco sospechosa porque es socialista, y me dijo 'Illa llega un poco tocado', y era el mes de marzo", contó en El Hormiguero.

"Veníamos de las predicciones de enero y febrero, donde decía que los casos iban a ser marginales. Le achaco cierta falta de prudencia, como cuando decía que las mascarillas no eran necesarias", comentó.

"Illa ha sido un referente y le hemos hecho caso siempre que hablaba, sobre todo en la primera ola. Y seguro que le ha puesto toda la dedicación. Pero en el momento en el que el Covid está extendido por Italia, no puedes decir que no va a llegar aquí", siguió la presentadora.

Susanna Griso: "Illa ha utilizado a Simón de parapeto"

En cualquier caso, Griso cree que "Illa ha utilizado a Simón de parapeto, porque es más cómodo tener a un doctor que te para los golpes y se quema. Para el PSOE y para este Gobierno ha sido muy cómodo, que ni siquiera lo han elegido ellos, sino que venía de la etapa del PP". "Él mismo se ha quemado pero al Gobierno le ha venido bien", dijo sobre Simón.

