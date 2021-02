Tensa entrevista de Risto con Alfonso Serrano (PP) por el hospital Isabel Zendal: "Mi trabajo es desconfiar"

Risto Mejide ha entrevistado este martes, 2 de febrero, a Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, a cuentas de la presunta campaña de sabotajes diarios que se estaría cometiendo en el Isabel Zendal, el hospital que Isabel Díaz Ayuso inauguró para luchar contra el coronavirus.

La charla ha tenido lugar después de que Todo es mentira hablara con tres sindicatos de enfermeros y todos ellos lo negaran y arremetieran contra los dirigentes. "¿Qué hay de estas informaciones? Cuando hablamos con los trabajadores, resulta que no hay tal", ha dicho Risto.

Serrano ha asegurado que los hechos se van a poner en manos de la Policía: "Estamos hablando de que cuando de repente no hay agua caliente resulta que uno va y ve que están desenchufados los termos; que se denunciaba que había inundaciones en los baños y se descubre que hay pijamas dentro de los váteres y que resulta que cuando se va a colocar un sistema de respiración asistida a un paciente, a ese ventilador le falta una pieza".

"No quiero criminalizar a los más de 600 profesionales que están haciendo un gran trabajo, pero por desgracia con que haya uno o dos que pretendan boicotear el trabajo de un hospital por no sabemos qué otros fines nos parece lo suficientemente grave para que se acuse esa denuncia y se investigue por parte de las autoridades", ha añadido.

Risto Mejide pone una condición para visitar el hospital Isabel Zendal

Tras escuchar las palabras de Alfonso Serrano, Risto ha dado la cara por los trabajadores. "¿Por qué el director del Zendal no ha querido entrar en directo en el programa para poner encima de la mesa esas pruebas", le ha preguntado.

"A mí, cuando eso ocurre me pasa dos cosas: primero, desconfío del que no me quiere dar datos y, segundo, tiendo a confiar en los trabajadores, en la gente de abajo, en la gente que no tiene ningún interés político", ha dicho Mejide en tono muy serio. "Mi trabajo es desconfiar"

Finalmente, el portavoz del PP en la Asamblea ha invitado al espacio a que visitaran el centro hospitalario. Eso sí, Risto Mejide le ha puesto una condición: "Aceptamos la invitación, pero tiene que ser el día que nosotros queramos, por sorpresa, como si fuera una inspección".