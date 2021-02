Mamen Mendizábal hace llorar a Susanna Griso en directo: "No te traigo más al programa"

Mamen Mendizábal está de estreno. La Sexta emite este martes la primera entrega de Palo y astilla entrevistando al que fuera su jefe en la SER, Iñaki Gabilondo. Se trata de un programa en el que el invitado rinde tributo a sus padres a través de recuerdos y que está íntegro en Atresplayer Premium.

Para promocionarlo, la presentadora de Más vale tarde ha visitado a Susanna Griso en Espejo Público, donde se ha visto un avance de la entrega dedicada a Javier Sardà. En ella, el periodista cuenta cómo fue crecer sin su madre, fallecida cuando él solo tenía ocho años.

A continuación, Mamen ha relatado que Sardà confiesa que cuando murió su padre, su hermana mayor Rosa María Sardà, fallecida recientemente, "le cogió de la mano y no se la soltó desde entonces. En cada momento de su vida, su hermana mayor le acompañó".

Susanna Griso, a Mamen Mendizábal: "Me has hecho llorar como una mala"

El culmen ha sido cuando Mendizábal ha explicado la importancia que tiene para ella su hermano mayor tras la muerte de su madre. "Hace muchos años que murió y agradezco muchísimo a la vida que mi padre siga vivo, pero es algo que no se puede evitar".

Esto ha hecho que la emoción se apoderara de Griso, que rompía a llorar en directo. "No me enfoquéis a mi, os lo pido por favor". "Yo he mirado a Susanna y he dicho, o Mamen para o se nos va de las manos", ha añadido Lorena García, también emocionada.

"Hay una época en la que quieres esa rebeldía, tirar por tierra todo lo que te han enseñado, pero te haces mayor y vuelves a recuperar eso", ha comentado Mendizábal. "Pero durante unos años, mi obsesión era no parecerme a mi madre, a lo que quiero es parecerme a ella".

Finalmente, el realizador ha acabado por pinchar la cámara de Griso, que bromeaba con su compañera: "Mamen, no te traigo más al programa porque me has hecho llorar como una mala. Hacia tiempo que no lloraba yo tanto".