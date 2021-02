El inesperado comentario de Pablo a Luis de Lama antes de grabar su último 'Pasapalabra'

Hace una semana que Luis de Lama cayó eliminado en Pasapalabra. "Fotosfera", la capa externa del sol, fue el término que falló en la lucha por la silla azul y que provocó su marca del programa.

Luis de Lama ha explicado cómo vivió aquella grabación del programa. "Ese día sentía que la energía no fluía como otras veces", contó a Jaime Cantizano en Onda Cero.

"Cuando llegué a los estudios, entré al cuarto donde estamos los concursantes. Estaba Pablo y los tres participantes de la silla azul", relató. "En ese momento, Pablo me hizo un gesto como... '¿Qué pasa?¡, le pregunté. 'Madre mía... hay aquí dos que telita... han estudiado", me dijo. "Pues vengo yo como para que me toque uno así", pensé.

Luis de Lama, eliminado de 'Pasapalabra' tras 84 programas

Después comentó la fatídica prueba de la silla azul en la que Luis cayó eliminado. "Yo veía que eso no se acababa y no se acababa", relató el concursante, que finalmente tuvo que decir adiós al exitoso concurso de Antena 3 después de 84 entregas compitiendo contra su compañero Pablo.

