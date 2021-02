Carlos Sobera descoloca a David Broncano: "Me han dicho que en Mediaset que te quieren fichar"

Carlos Sobera fue el invitado de este lunes, 1 de febrero, de La resistencia. David Broncano recibió al presentador de First Dates unos días más tarde de confesar a la directora Isabel Coixet que nunca había visto el popular programa de citas que emite Cuatro. "Creía que seguía con las apuestas", llegó a decir.

Sobera, que acudió para promocionar la obra Asesinos somos todos, que protagoniza en en el Teatro Reina Victoria de Madrid junto a Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo, metió caña al cómico desde un primer momento: "Me han contado tus amigos [Grison y Ricardo Castella] que me pusiste a parir".

"A parir no", respondió él a lo que Sobera afirmó, en tono de broma: "Isabel estuvo muy bien, tú no". La entrevista continuó en esta misma línea y el presentador de First Dates se atrevió a vacilar a Broncano más tarde.

"Recuerdos de los directivos de Mediaset... Me han dicho que te quieren fichar", dijo Sobera dejando descolocado al humorista: "Vaya silencio se ha hecho. Habrán sido los de Movistar que se les ha caído un reloj". "Es broma "Es broma... ya sé que tu contrato con los de Movistar es de los buenos", añadió el vasco.

"¿Quieres que les devuelva el saludo a los directivos de Mediaset en plan de que se los metas por dónde les quepan...? ¿Te imaginas que contesta Paolo Vasile en persona?", insistió Sobera que destapó, además, que Pedro Piqueras es el más "cachondo" en la fiesta anual de presentadores de Mediaset.

Gonzalo Montoya se cuela entre el público de 'La resistencia'

Por otro lado, Carlos Sobera destapó a un exconcursante de La isla de las tentaciones entre el público de La resistencia. Se trató de Gonzalo Montoya, expareja de Susana Molina.

El sevillano, irreconocible con la mascarilla, bromeó con su respuesta: "Aquí Antonio. Después de La isla de las Tentaciones me ha ido psicológicamente mal. Laboralmente bien, tengo varios bares".