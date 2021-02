Antonio García Ferreras y Oriol Junqueras chocan en La Sexta: "No estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted dice"

Oriol Junqueras ha dado a Antonio García Ferreras su primera entrevista tras su salida de la cárcel con el tercer grado, concedido en la víspera de la campaña electoral de las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña el próximo 14 de febrero.

La charla entre el presentador de Al rojo vivo y el líder de ERC se ha producido primero en el salón de plenos del Parlament catalán y, como era previsible, el grueso de las cuestiones han tenido que ver el proceso soberanista. Además, Junqueras ha asegurado que "hay cero posibilidades de gobernar con el PSC".

"¿Lo volverían a hacer?", ha preguntado primero Ferreras a lo que Junqueras ha dicho: "Nosotros siempre volveremos a defender la democracia y siempre defenderemos que los ciudadanos de Cataluña, como los de cualquier lugar del mundo, tienen derecho a decidir sobre su futuro".

"El mundo está lleno de complejidades y las cosas, normalmente, siempre se hacen multilateralmente. Es evidente que las cosas no pasan por el hecho de que tú quieras que pasen", ha añadido el político ante la repregunta de Ferreras después de que JxCAT haya desempolvado la declaración de independencia. "El único camino es un referéndum".

Ferreras aprieta a Junqueras: "¿No le dicen los empresarios que están preocupados?"

"Lo que querría es tener es las mejores relaciones posibles con España, y con una república española, y con los españoles. Amo a España, amo a los españoles, la lengua española, pero no comparto el proyecto de los aparatos políticos del Estado español, con una monarquía con un rey huido", ha asegurado Junqueras después, cuando la entrevista se ha proseguido en el descansillo del Parlament.

Más tensión ha habido cuando Ferreras ha reprochado al presidente de ERC la "inestabilidad" que ha provocado el procés en los últimos meses. "Pero no le dijeron los empresarios y sindicatos 'no podemos seguir así, no podemos seguir con este procés sí, procés no' cuando se han ido casi 6.000 empresas?".

"No es verdad y puede repetirlo tantas veces como quiera", ha espetado un molesto Junqueras a lo que Ferreras ha persistido: "¿Usted cree que va bien la economía y el sector empresarial? ¿Esa inseguridad política y judicial que ha generado todo esto está perjudicando?".

El líder de ERC se ha defendido diciendo que la economía "pasa dificultades en todas partes, por desgracia" sacando pecho a lo realizado durante su mandato antes de la DUI, por lo que el presentador de La Sexta ha vuelto a insistir con el "desgobierno que ha habido en el último periodo".

"¿No le dicen los empresarios que están preocupados?". Junqueras ha vuelto a responder diciendo que lo que le dicen es "qué alegría oír tu voz por teléfono, qué ganas tenemos de podernos sentar contigo de grandes proyectos económicos y sociales, cuán de injusta es la situación que estáis viviendo y cuánto podríamos ayudar si estuviéramos en libertad".

La reacción de Junqueras ante las repreguntas de Ferreras: "No estoy de acuerdo con usted"

Ante una nueva evasiva, Ferreras ha vuelto a la carga con la "inseguridad" generada al declarar la independencia. "No estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted dice, respeto la pregunta, solo faltaría", ha dicho Junqueras añadiendo que "la tensión la genera quien pega a los votantes y quien revienta a las urnas". "Es posible hacer un referéndum", ha continuado Junqueras a lo que Ferreras le ha recriminado: "Lo de octubre no fue pactado".

Por último, Ferreras ha preguntado a Junqueras por el indulto del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: "Están preparándolo, dicen. No me diga que no. ¿Lo ha escuchado? ¿Se lo han comunicado que el gobierno se plantea indultarle?". "Si el gobierno español quiere hacer algo, que lo haga. ¡Qué quiere que le diga! Lo que sabemos hasta ahora es nada de nada, de nada. Absolutamente nada".