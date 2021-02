Rubén vuelve a la carga: entra como soltero sorpresa para revolucionar la casa de las chicas en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones tiene sorpresa esta temporada. Dos solteros VIP entrarán el jueves para revolucionar las casas de los chicos y de las chicas. En el caso de ellas, convivirán con uno de los participantes más populares del reality de Telecinco.

Rubén Sánchez, el soltero que conquistó a Fani en la primera edición, entrará al programa en un golpe de efecto que las chicas no se esperan. Al hacerse oficial en el debate de La isla de las tentaciones, Fani estalló.

"Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma. ¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve", dijo.

Aunque el regreso de Rubén se oficializó este lunes, los seguidores del formato ya lo habían avanzado después de indagar en las imágenes promocionales del programa. De hecho, los fans también reconocieron a Fiama como la soltera VIP que entrará en la casa de los chicos.

Fiama, la soltera que entrará a la casa de los chicos en 'La isla de las tentaciones?

Fiama Rodríguez sería la soltera que se uniría al grupo de Villa Playa para intentar conquistar a alguno de los chicos. Muchos han reconocido el tatuaje que la canaria lleva en su espalda, en una de las chicas que aparece besándose en la casa con uno de los protagonistas. ¿Se confirmarán los pronósticos o el reality logrará sorprender a la audiencia?

Primer programa y ya se ha filtrado el bombazo de la edición.



Estoy :_#LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/2qIoQ7yrGA — GIPSYCLOWN ???? (@gipsyclown_) January 22, 2021

