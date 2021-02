Pablo Motos anuncia que ha dado negativo en el test de coronavirus y que podrá volver a 'El hormiguero'

Buenas noticias para Pablo Motos y los espectadores de El hormiguero. El presentador ha anunciado a media mañana de este martes, 2 de febrero, que su contacto ha dado negativo en el test de coronavirus y que, por lo tanto, él nunca ha estado en contacto con el virus.

"A mi contacto le han hecho PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han hecho otra PCR, así que en ningún momento hemos estado con el virus", ha dicho Motos. "Me han hecho también el serológico y los resultados me los dan a las tres de la tarde".

"Todo son buenas noticias y esta noche espero estar en el programa", ha añadido el valenciano. Pablo Motos tomó la decisión de ausentarse por primera vez en los 15 años de historia de El hormiguero después de estar en contacto con un conocido que dio positivo en un test de antígenos. Luego, esa persona se sometió a una PCR cuyo resultado fue "no concluyente".

Por precaución, y siguiendo el exhaustivo protocolo del programa, Pablo Motos se fue a casa de forma precipitada dejando a cargo a Nuria Roca al frente del programa de Antena 3. "Llevo 15 años sin fallar, me duele en el alma", aseguró él durante una videollamada.

Hace unas semanas, otro miembro de El Hormiguero tuvo que ausentarse por un motivo parecido. Trancas, una de las hormigas del programa, se confinó durante dos semanas. Los últimos días hizo apariciones a través de videollamada. El miércoles pasado reapareció en el programa después de superar el Covid.

???? Falsa alarma. El contacto es negativo y Pablo Motos está bien. No ha habido contacto con el virus. pic.twitter.com/yVRyD6kFD2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021