La didáctica explicación de Marc Vidal sobre el paro en España: "Lo que viene ahora es dramático"

La pandemia de coronavirus que está azotando a todo el mundo deja un panorama desolador en la economía de nuestro país: el PIB de España cayó hasta en un 11% (el mayor descenso histórico desde la Guerra Civil) y la tasa de paro se ha disparado hasta el 16,3%.

Para entender cómo afectan estos datos a nuestro tejido económico, el economista Marc Vidal lo explicó de una forma muy didáctica en el programa que presenta Cristina Pardo en La Sexta cada domingo "para que se entienda el momento real del empleo".

Lea también: Pablo Motos no presenta 'El Hormiguero' por primera vez: "Llevo 15 años sin fallar; me duele en el alma"

"Nos dice la EPA que tenemos 3,7 millones de parados y en ERTE hay 755.000 personas todavía", dijo primero. "Estar en ERTE tantos meses después sería algo parecido a estar casi en paro. Muchas de esas empresas no volverán a arrancar".

A estos datos hay que sumar aquellos que están buscando empleo, como un recepcionista, cuyo hotel ha cerrado. Por último, hay 350.000 autónomos en cese de actividad. En resumen, "el paro en estos momentos, gente que se levanta por la mañana, no va a trabajar y que está en edad de trabajar son 5.757.000.

Lea también: Carlos Herrera atiza a Pablo Iglesias: "Ni la tercera ola ni la nevada le ha alterado, ha estado viendo series en su chalet"

Marc Vidal explica en La Sexta los verdaderos datos del paro en España

Todo esto, tal y como continuó explicando Marc Vidal, tiene que ver con la caída del PIB. "Por mucho que digan que nos estamos recuperando, es realmente brutal. Quien se piense que nos vamos a recuperar rápido es que está en la aurora boreal. Lo que viene a partir de ahora es dramático".

El consultor de Nueva Economía aclaró que el PIB está por los suelos porque "todos los motores de la economía están roto". En primer lugar, el consumo hay caído un 8,4%: "Quiere decir, despidos. Porque si no se consume, no se vende, y si no se vende y echas a la gente a la calle".

"La inversión privada ha caído un 14,3%. Esto genera caídas de empleo. El empleo es lo que genera las recuperaciones y sin empleo no la hay", siguió Vidal añadiendo que las exportaciones también han bajado un 11,9%, mientras que el gasto público es lo único que sube (+7%).

"El problema que suba el gasto público es que está subiendo exclusivamente porque se gasta en escudo social, no en general empleo. En tapar los agujeros que tenemos ahora mismo", concluyó el colaborador.