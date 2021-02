Ana Rosa, perpleja con Fernando Simón: "¿Es el único que no sabe cuándo es Semana Santa?"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, confía que para Semana Santa se puedan recuperar los viajes de carácter nacional. A Fernando Simón le preguntaron por esto en rueda de prensa y no se mostró tan esperanzado aunque tampoco quiso contradecir a la ministra.

"No sé cómo estaremos en ese momento, no sé cómo estarán las diferentes comunidades que no evolucionan todas exactamente igual, no voy a contradecir a la ministra porque no sé cómo estamos y no sé cuando es Semana Santa", dijo Simón.

"¿Simón es el único que no sabe cuándo es la Semana Santa?", se ha preguntado Ana Rosa Quintana cargada de ironía. "Todos los años igual, unos años a final de marzo o a principios de abril... Vamos, que queda muy poco", ha dicho la presentadora.

Quintana también ha aprovechado para criticar los mensajes del Gobierno. "Esto es un mantra de: solo damos noticias positivas. Solo hablan en clave de 'Re', de resiliencia, reapertura, de recuperación...", ha comentado la periodista, que lo tiene claro: "Lo de la Semana Santa ni en el mayor de los sueños, no hay que crear falsas esperanzas".

Ana Rosa: "Están en campaña electoral permanente"

Asimismo, Quintana ha lamentado que el Gobierno "esté en campaña electoral permanente y el presidente no va a dar noticias negativas. Han decidido que en esta ola solo se va a mirar al futuro". En este mismo sentido, ha criticado la inauguración de un tramo de AVE justo en este momento: "En España estamos inaugurando un AVE cuando no existe la movilidad en toda España y cuando hay unas pautas de Gobierno en la Comunidad Valenciana que dice que no se inauguran ni se ponen placas, ya cuando el mismo Gobierno es el que lo ha promocionado, es un disparate".

