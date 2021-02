"Hay que pasar a la acción": Risto explota y pide liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus

Risto Mejide ha arrancado el mes de febrero haciéndose eco del acuerdo logrado entre Bruselas y AstraZeneca para servir nueve millones de vacunas en el primer trimestre. "Eso es exactamente la mitad de lo que se habían comprometido y parece que tenemos que estar contentos", ha dicho.

"Como la semana anterior parece que no íbamos tener nada, parece que nos conformamos con la mitad de lo comprometido. ¡Hemos pagado por esas vacunas!", ha continuado diciendo muy serio recordando además que Pfizer ha adelanta 75 millones de vacunas al segundo trimestre.

"¿Y de aquí a entonces, qué? 500 personas muriéndose todos los días en nuestro país. ¿Tenemos que normalizar eso? ¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados? ¿A vosotros os consuela?", se ha preguntado indignado.

Risto propone la liberalización de la vacuna contra el coronavirus

"Es que tan grave el asunto que tenemos dos ministras, dos ministras: una, tomando medidas por la cantidad de insolvencias que va a haber en los próximos meses. Pero es que hay otra ministra que está preparando la semana santa, no os preocupéis que vamos a viajar. ¿Viajar cómo? ¿Viajar a dónde? Estamos volviendo a replicar los mismos errores", ha continuado.

Risto ha propuesto "pasar a la acción, se puede pasar a la acción". "Debemos exigir a nuestros políticos que pasen a la acción, empezando por la Unión Europea", ha dicho para explicar mediante un reportaje de la forma por la que se podrían liberar las patentes de las vacunas.

"No estamos hablando de arrebatarle la patente a las farmacéuticas, estamos hablando de comprársela por el bien común porque estamos hablando de una situación absolutamente desesperada", ha señalado. "Proponer liberar la patente de la vacuna no es un ataque al capitalismo, más bien al contrario. Con la ley en la mano y con la ciencia, se puede, con la ley en la mano esto se pude hacer . ¿Por qué no lo hacemos?".

