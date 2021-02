Josep Pedrerol y Cristina Pardo airean sus sueldos en La Sexta: "A ti te pagan mejor que a mí y no me enfado"

Cristina Pardo comenzó su programa en La Sexta este domingo, 31 de enero, haciéndose eco de la exclusiva del diario El Mundo y el faraónico contrato de Leo Messi: el argentino firmó hace cuatro años su última renovación con el Barça con un sueldo que podría llegar hasta los 555.237.619 millones de euros.

"¿Se imaginan ustedes que tuvieran un sueldo de más de 555 millones de euros?", preguntó la presentadora a sus espectadores para seguir con las bromas después: "555, o sea no hay rima mala, vamos a ver, eso para el que lo cobra, para el que lo paga no lo sé".

Minutos más tarde, Pardo conectó con Josep Pedrerol para hablar del tema. "Es una de las personas que más sabe de futbol aquí en la Sexta con permiso de Antonio García Ferreras", dijo ella a lo que él replicó: "Yo soy el que menos, pero aquí estoy hablando de fútbol".

Pedrerol sonroja a Cristina Pardo: "A ti te pagan mejor que a mí"

Lo curioso vino al finalizar la entrevista, cuando Cristina dijo lo siguiente: "A ver si se nos pega algo y algún día tenemos las suficientes cualidades para ganar 380.000 euros por jornada". El presentador de El chiringuito entró rápidamente en el juego y aireó su sueldo.

"A ti te pagan mejor que a mí, me consta y enhorabuena por ello que no me enfado", dijo él a lo que ella espetó: "Oye Josep, te voy a decir una cosa, no solo no es verdad sino que este plató como bien sabes es tuyo, me lo montan a mi un ratico el domingo y luego ponen el del Chiringuito".

Más tarde, Cristina comentó que no tendría en problema en cambiarse el contrato de Pedrerol sin saber lo que cobra su compañero. "Si estamos hablando de 555 millones... me da igual que sean brutos o netos. ¿Qué te puede pasar? ¿Cobrar la mitad? Fíjate tú. Me mareo solo de pensarlo", siguió bromeando.

