Iñaki López para 'La Sexta Noche' y pide perdón por un error al hablar del coronavirus: "Me he venido arriba"

Iñaki López se vio obligado a rectificar en directo tras dar un dato erróneo en La Sexta Noche. Todo ocurrió cuando el programa entrevistó al neurólogo Juan Fueyo. El experto alertó de la llegada de virus muchísimo más fuertes en los próximos años. "Si llega uno parecido a la viruela, que es mucho más letal, podría ser mucho más grave".

Una vez emitidas sus declaraciones, el presentador recalcó su idea: "Hablaba el doctor Fueyo de una nueva pandemia. Aquí también lo hemos hablado: esta no va a ser la única, vamos a tener futuras pandemias y alguna puede ser más grave".

"No sé si se llevará por delante o no la vida de 3.500 millones de humanos, como dice Fueyo, pero sí que es verdad que la gripe española en el 18 se llevó por delante a 500 millones de seres humanos", añadió el vasco.

Iñaki López, obligado a rectificar en 'La Sexta Noche' tras su fallo en directo

Sin embargo, Iñaki López cometió un error que corrigió minutos más tarde. El presentador paró el programa para pedir disculpas por lo que había dicho.

"Tengo que hacer una corrección. Son 50 millones los fallecidos durante la gripe del 18 y no 500 millones. Les pido disculpas por ese fallo, que es mío. Me he venido arriba", aseguró.

