Carmena, Miguel Ríos, Clemente y Charo López desvelan en 'Salvados' cuánto cobran de pensión

Gonzo reunió este domingo en el programa Salvados (La Sexta) a cuatro personalidades que han alcanzado prestigio y reconocimiento en sus disciplinas como el cantante Miguel Ríos, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el entrenador de fútbol Javier Clemente y la actriz Charo López. Todos ellos comparten haber superado los 70 años.

Los cuatro compartieron su experiencia vital, su visión de la sociedad y abordan temas como la insuficiencia de las pensiones actuales para vivir dignamente, lo diferente que es envejecer para hombres y mujeres, el maltrato que ha significado el abandono de los ancianos en residencias durante la pandemia, las renuncias que han tenido que hacer por la edad o sus reflexiones sobre la muerte.

Los invitados de Salvados se mostraron especialmente críticos con la forma en que la sociedad española ha fallado a sus mayores abandonando a toda una generación en residencias, con frases como: "en las residencias se han vulnerado derechos humanos" o "las residencias no tendrían que ser morideros".

Manuela Carmena: 2.400 euros de pensión

El presentador del programa les preguntó, directamente por sus pensiones. ¿Cuánto cobran al mes Miguel Ríos, Charo López, Manuela Carmena y Javier Clemente?

Miguel Ríos explicó que "he cotizado poco porque los músicos no hemos estado nunca dado de alta, pero creo que no llega a 800 euros. Lo que sí, he ahorrado por la gente que ha comprado mis discos o ha ido a los conciertos". Charo López, por su parte, afirmó que cobra 1.350 euros. "Si viviera de la pensión, mal", comentó la actriz, que también recordó que "los primeros productores no cotizaron por mí". "Yo cobro, líquido, 2.400 euros al mes", dijo Carmena, exalcaldesa de Madrid. Clemente, por su parte, dijo que recibe 1.280 euros de pensión.

