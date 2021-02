La pérdida personal que ha sufrido Ana Rosa Quintana: "No he podido velarla ni abrazar a su familia"

Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa este lunes, 1 de febrero, recordando del comienzo de la pandemia al cumplirse un año exacto del primer caso de coronavirus confirmado en España. Además, la periodista ha compartido con los espectadores una pérdida personal que ha sufrido este fin de semana.

'"Son días terribles para miles de familias que lloran la muerte de seres queridos. Este fin de semana he recibido más de cuatro terribles noticias. Te daba miedo coger el teléfono", ha comenzado Ana Rosa. "Yo he perdido una amiga, un faro de inspiración, empresaria, madre, luchadora... de esas mujeres valientes, siempre con una sonrisa, de esas personas que quieres ser como ellas".

"Chelo Palacios era mucho más que una amiga. Y, como 83.000 españoles, no he podido ir a velarla ni a abrazar a su familia", ha dicho Ana Rosa, que ha lamentado lo que sigue sucediendo. "Sigo viendo que hay fiestas clandestinas, gente que no se ha enterado que estamos en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie, que está acabando con generaciones enteras".

Ana Rosa pide al Gobierno "tomar el control": "Estamos en un momento crítico"

"Si a este Gobierno le queda algo de conciencia, además de pensar en su interés electoral, aunque ya es tarde, es ya la hora de tomar el control del país, obligar a PCR a todo el mundo y hacer cuarentena. Estamos en un momento crítico. Hay que pensar en salvar vidas y no en elecciones", ha manifestado la presentadora.