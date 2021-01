Glòria Serra desvela cómo perdió 20 kilos: el secreto que sorprendió a Pablo Motos

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Glòria Serra. La presentadora de La Sexta saltó por un día a Antena 3 para promocionar en El Hormiguero el especial por los 10 años de Equipo de investigación que se adentrará en la misteriosa muerte de Cristina Ortiz, La Veneno.

Antes de dar algunas claves sobre el esperado reportaje que verá la luz este mismo viernes, Serra sorprendió a Motos y a los espectadores con una confesión de lo más personal. "Engordé 20 kilos cuando dejé de fumar y estuve un año y medio hasta que conseguí perderlos", comentó la catalana con su compañero.

Así consiguió Glòria Serra perder 20 kilos en un año y medio

"Por la calle me preguntaban cómo lo había hecho y me pedían que dijera la verdad de cómo adelgacé, pero no hay secretos. A pico y pala, comer bien y deporte", dijo la presentadora, desvelando el gran secreto para perder 20 kilos.

"La gente quiere pensar que hay un botón. No hay botones mágicos. Te tienes que enfrentar a ti mismo y el proceso es largo", advirtió Glòria Serra antes de que Pablo Motos compartiera con ella su experiencia. Yo intento controlarme y cuando veo que me he pasado, freno"." "Vengo sin haber podido tomar nada, pero tranquilo que no me desmayo", bromeó la invitada antes de abordar con el presentador otros asuntos.

