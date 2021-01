Ana Rosa Quintana se defiende tras la dura crítica de Pilar Eyre: "Ni ironía, ni burla"

Ana Rosa Quintana ha recibido este miércoles una dura e inesperada crítica por parte de una conocida y reputada compañera de profesión: Pilar Eyre, que reprochó a la presentadora la forma en la que había entrevistado al president en funciones de la Generalitat.

La periodista experta en la Casa Real escribió este jueves un tuit en el que atizaba a 'la reina de las mañanas' por el tono que utilizó durante su charla con Pere Aragonés, mandatario en funciones de la comunidad autónoma que el próximo 14 de febreros celebrará sus elecciones. Cataluña ha vuelto a ponerse en el foco mediático después de la llegada de Salvador Illa como candidato del PSC tras su dimisión como ministro de Sanidad.

Aragonés habló con Quintana de los protocolos sanitarios que se van a llevar a cabo el día de los comicios para que la votación se produzca de una forma segura. Sobre la posibilidad de que la gente pueda acudir como público a los mítines, el líder de ERC ha sido contundente: "Los mitines para la gente el municipio y los demás que se conecten", ha afirmado.

El zasca de Pilar Eyre a Ana Rosa tras su entrevista al president de la Generalitat

Tras la entrevista, Eyre ha reaccionado en Twitter con unas palabras contra la presentadora de Telecinco: "No entiendo mucho el tono irónico y burlón con el que entrevista Quintana al president de la Generalitat, la verdad. Siendo buena periodista como es, y educada, no pega con su forma de ser", aseguró la escritora.

La sorpresa llegó cuando Ana Rosa decidió responder a su compañera, algo que no suele hacer en su cuenta personal de Twitter. "Querida Pilar: ni ironía ni burla, creo que le he preguntado todo lo que interesaba al público en este momento y me ha sorprendido algunas de sus respuestas contundentes. Creo que ha sido muy claro y directo", se ha defendido.

No entiendo mucho el tono irónico y burlón con el que entrevista Quintana al president de la Generalitat, la verdad. Siendo buena periodista como es, y educada, no pega con su forma de ser. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 28, 2021

Querida Pilar: ni ironía ni burla, creo que le he preguntado todo lo que interesaba al público en este momento y me ha sorprendido algunas de sus respuestas contundentes. Creo que ha sido muy claro y directo. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) January 28, 2021