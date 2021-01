Primeras declaraciones en televisión de Miguel Ricart sobre Alcàsser tras salir de la cárcel: "No estuve allí"

En el punto de mira puso el foco en el crimen de Alcàsser este jueves, 28 de enero, después de que el tema volviera a estar de actualidad al saberse que la policía había localizado a Miguel Ricart en un piso okupa de Madrid. De hecho, el as que tenía bajo la manga el formato de Cuatro era emitir unas declaraciones inéditas del único condenado por el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée en 1992.

El programa sacó a la luz unas declaraciones de Ricart nunca vistas antes en televisión. Están grabadas justo al salir de la cárcel de Herrera de la Mancha tras la suspensión de la Doctrina Parot. Miguel Ricart solo estuvo entre rejas 21 años de los 170 a los que fue condenado y el 29 de noviembre de 2013 fue puesto en libertad.

Las imágenes están grabadas en la estación de Linares. Aunque se apeó de un tren con destino a Jaen, Ricart fue seguido por una periodista y pese a que en un primer momento pidió que "le dejase en paz", finalmente accedió a hablar. [Puede ver el momento íntegro aquí]

En esa charla, emitida por En el punto de mira, Ricart insiste en su inocencia: "Realmente es que a mí no me conocéis, si supierais cómo soy realmente. Yo no soy violento. Tengo que demostrar que yo no fui".

Además, también asegura que se quiere hacer la prueba del pentotal, conocida popularmente como 'el suero de la verdad', que consiste en un narcótico que anulas las capacidades de los individuos en un interrogatorio, algo que en España es ilegal.

"¿Sigues manteniendo que no estabas ahí?", pregunta la periodista a lo que él responde: "Exacto, pero con eso voy a morir yo. Yo hago eso [la prueba del pentotal] y la pistola al lado. Y un tío que dispare. Yo firmo exculpando a ese señor".

"Coincidí en prisión con el hermano de Anglés y le comenté lo del pentotal. Se acojonó. Me dijo: 'Ah, a ver si vas a empezar a decir tonterías'. Precisamente se llama 'el suero de la verdad' y voy a decir la verdad", continúa diciendo en este documento inédito conseguido por En el punto de mira.

Por último, Ricart tiene palabras para Fernando García, el padre de Miriam que se recorrió todas las teles pidiendo justicia: "Fernando siempre ha dicho que el propietario de la discoteca estaba metido en el ajo. Eso háblalo con Fernando y te lo documenta todo. Esto fue así, así y así. Lo bueno de él es que lo tiene todo documentado".

Por otra parte, el programa habló con la madre de Antonio Anglés, que reconoció que le dio dos millones de pesetas a su hijo, y realizó varios experimentos para intentar demostrar cómo los huesos encontrados por un joven en la fosa de La Romana el año pasado pudieron permanecer allí desde hace más de 25 años.