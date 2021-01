El zasca "cristalino" de Pablo Iglesias a Salvador Illa en TV3 por su salto a Cataluña: "Que cada uno saque sus conclusiones"

Pablo Iglesias ha sorprendido este jueves con unas declaraciones en las que no deja en muy buen lugar a Salvador Illa. El vicepresidente del Gobierno fue entrevistado en el programa Planta Baixa de TV3, donde aprovechó para lanzar una pulla al que hasta hace unos días era su compañero dentro del Consejo de Ministros.

Directamente, la primera pregunta del periodista fue sobre la decisión de Salvador Illa de dimitir como Ministro de Sanidad para irse a Cataluña como candidato del PSC a las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero. Todo ello, en un momento muy preocupante, con la tercera ola de contagios de la pandemia del coronavirus totalmente desatada.

Lea también: La respuesta de Gonzo a Echenique por la polémica de Iglesias en Salvados: "Yo saqué la comparación, pero él la compró"

Iglesias avanzó que quería ser "elegante" y no responder lo que realmente pensaba sobre este asunto, porque se lo 'impedía' su posición de "vicepresidente". No obstante, contestó con una importante reflexión: "Es el papel de los grandes poderes mediáticos. Creo que la sociedad catalana sabe muy bien que cuando alguien tiene muchos apoyos mediáticos no los tiene porque vaya a hacer políticas de izquierdas o políticas sociales. Y creo que eso es algo que la sociedad catalana entiende incluso mejor que la sociedad española por experiencia propia y creo que puede ser determinante en estas elecciones", dejó caer el líder de Podemos.

La reflexión de Pablo Iglesias sobre la elección de Illa para Cataluña

"El exceso de apoyos mediáticos o el comportamiento tan inequívoco de algunos medios quizás tenga un efecto contraproducente", siguió diciendo antes de que se le preguntara si creía que Illa representa a los medios de comunicación.

Lea también: Cayetano Martínez de Irujo desvela los mensajes que intercambia con Sánchez e Iglesias en La Sexta Noche

"Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo soy clarísimo. Creo que ha sido evidente el comportamiento de determinados poderes mediáticos. Hasta el punto de que ha habido un debate incluso en los círculos del periodismo que se está notando demasiado cuáles son los intereses económicos que representan esos grupos mediáticos. Y lo que digo es cristalino: nunca grupos mediáticos privados apoyan a nadie que pueda hacer políticas de izquierdas, de defensa de Sanidad Pública o de defensa de los servicios públicos", soltó Iglesias.

El vicepresidente y ministro cree que esto en Cataluña "lo saben mejor que en ningún sitio". "Creo que no escucharán a ningún líder político ser tan clarísimo como lo estoy siendo yo con vosotros", respondió, dando por contestada la pregunta.