Sandra Barneda rompe a llorar ante el duro testimonio de Hugo sobre Lara en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha tenido en su segunda gala en Telecinco el gran detonante del reality con algunos protagonistas muy entregados ya a la causa de conocer a fondo a los solteros. En especial las chicas, que hicieron sonar tres veces en una sola noche la temida alarma de la tentación en la villa de los chicos.

Enseguida, Diego, Hugo, Raúl, Manuel y Jesús, se pusieron muy nerviosos, intrigados por si eran sus parejas las que habían cruzado los límites que ellos mismos pusieron nada más arrancar el reality. A pesar de ello, trataron de no darle importancia para continuar su experiencia en Villa Playa.

Lea también: La reacción de Jesús al ver los impactantes vídeos de su novia Marina con Isaac en 'La isla de las tentaciones'

Sin embargo, una segunda visita de Sandra Barneda a la casa hizo que todos demostraran que tienen las emociones a flor de piel. La presentadora les comunicó que en pocas horas se enfrentarían a su primera noche de hogueras y preguntó a cada uno con qué ánimos afrontaban ese momento en el que verían lo que han hecho sus chicas cuando ellos no las veían.

Las lágrimas de Sandra Barneda por lo que dijo Hugo de su chica

Hugo fue el primero en hablar, asegurando a la periodista que La isla de las tentaciones le había servido ya para darse cuenta de lo pillado que estaba de su novia. "Me he dado cuenta que estoy más enamorado de lo que pensaba. Siempre dice que está más enamorada que yo pero creo que las últimas veces, al fallarle tanto, creo que perdió el interés en mí. Eso me raya bastante. Es que la quiero con locura. No me imaginaba que la llegaría a querer tanto. Necesito abrazarla", decía el gallego antes de romper a llorar.

Lea también: Lola cae en la tentación de Simone: su apasionada escena en la piscina de 'La isla de las tentaciones'

En ese momento, Sandra Barneda rompió la barrera del frío papel que debe tener en el reality y se contagió por las lágrimas del concursante. "Es muy fuerte esto. No me lo imaginaba así", insistía Hugo, totalmente derrumbado. "¿Qué le dirías a Lara si estuvieras ahora con ella?", preguntó llorando la catalana.

"Le diría que quiero casarme con ella. Ella me dijo muchas veces que quiere tener hijos y siempre le digo que me veo muy joven. Y ahora si pudiera le haría un hijo aquí. Es que la quiero. A veces tienes que ponerte en momentos jodidos para saber qué es lo que realmente quieres. Yo aquí me estoy dando cuenta, espero que ella también", concluía en un testimonio que emocionó también a su compañero Raúl.