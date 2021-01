La reacción de Jesús al ver los impactantes vídeos de su novia Marina con Isaac en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones se calienta por momentos y Jesús ya lo sabe. Su novia, Marina, está cada vez más cerca de Isaac, El Lobo, y por fin vio sus imágenes de ese tonteo que cada vez es más evidente.

"Me da miedo porque no es plato de buen gusto ver que tu novia tiene feeling, pero también sé que es abierta. No me ha descuadrado mucho. Sé que tiene "algo", ella misma lo ha dicho. Quiero saber qué es ese algo porque si es algo que en mí no encuentra, ahí es cuando viene el problema", dijo al ver las primeras imágenes de la casa de las chicas.





Marina habló con sus compañeras de su relación con Jesús y también de su acercamiento con Isaac. "Con mi Jesús noto que le tengo que proteger. Yo nunca me he sentido protegida. Mi relación iba para abajo. También me gusta alguien que te de caña", comentó.

Jesús estalla contra Marina: "Para mí esto es un antes y un después"

La cosa se puso peor cuando Jesús vio que el acercamiento entre Marina e Isaac iba a más. De hecho, durante el juego del hielo se produjo un ¿beso? que duró diez segundos. Al verlo, Jesús estalló.

Lea también: La madre de Marina sale en defensa de su hija en 'La isla de las tentaciones': "Fue a buscar la chispa que le faltaba"

"Para mí esto es un antes y un después, literalmente. No voy a llorar porque ni se lo merece. Por dentro hay un puñal hundido pero no se lo merece. No se merece de mi nada. ¿Tú sabes lo que significa la palabra 'nada'? Si quiere que la busque en la Real Academia Española: nada. Es una falta de respeto para mí, para mi familia, su familia y para una cosa que ha construido cinco años y se ha esfumado en dos días", dijo a Sandra Barneda.

Tendré que buscar lo que significa "nada" en la @RAEinforma porque estoy un poco perdido, Jesús #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/uBB0iw3Nml — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2021

