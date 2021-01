Karlos Arguiñano lanza un inesperado dardo a un líder político: "Cuando hay dos que no discuten..."

Karlos Arguiñano no se suele cortar a la hora de comentar la actualidad política de nuestro país en tiempos de Covid. El popular cocinero de Antena 3 sorprendió a la audiencia este miércoles, 27 de enero, con un sutil dardo a un líder político.

Ocurrió mientras el vasco preparaba junto a una conversación con su hermana Eva mientras explicaban a los espectadores una receta de tarta de chocolate y toffe en su programa Cocina abierta.

El dardo de Karlos Arguiñano a Ángel Gabilondo (PSOE)

La experta en repostería comentó el miedo que tenía a mancharse al mismo tiempo que iba pasando la crema de chocolate a una manga pastelera. "Mira, una gota ya ha caído", dijo a lo que su hermano espetó: "No pasa nada. Le pasan cosas a los que trabajan, a los que no trabajan no les pasa nada".

Entre risas, Eva afirmó: "También se suele decir: me he enfadado con mi hermano. Eso es porque tratas". "Y cuando hay dos que no discuten es porque uno es Gabilondo", soltó provocando las risas de ella.

Se trataba de un zasca al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, muy cuestionado por su nula oposición a Isabel Díaz Ayuso en la pandemia. "Ángel Gabilondo", aclaró él. "Sí, sí, ya me he dado cuenta".