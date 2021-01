Un actor de la serie 'Aída' da la sorpresa en 'First Dates': visita el programa en busca del amor

First Dates recibió este miércoles la visita de una cara familiar para los fans de Aída, la exitosa serie que emitió Telecinco durante años. Se trata de Fran, que durante un tiempo interpretó a El Brechas, el novio de la Lore.

Fran es actor y también tatuador, una afición que acabó convirtiéndose en su modo de vida. Acudió al programa a buscar una mujer "graciosa, divertida, que llame la atención, con curvas y que sea sexual".

Fran también explicó que le gusta que "le cuiden". "Me gusta que me quieran, me compren ropa -pero no por el tema material, sino porque me gusta que piensen en mí- y que me traten bien en la cama", apuntó el participante.

El paso de El Brechas de 'Aída' por 'First Dates'

El programa le emparejó con Sonia. "Me ha gustado su tez, su escote y sus labios", dijo después de tener su primera impresión al ver a la chica, que explicó que procedía de Colombia, algo que le agradó. "Me gusta la sangre caliente", dijo. "He estado con alguna colombiana y he tenido gran complicidad con ellas".

Fran y Sonia congeniaron a la primera y tuvieron una cena bastante cercana. Tanto que acabaron la velada en un reservado bailando. Hubo acercamiento, pero solo besos en la mejilla. En la decisión final, Sonia le quiso tener solo como amigo, algo que pareció extrañar a Fran, aunque él también dejó claro que no quería otra cita en calidad de posible pareja.